Beckham veut faire venir Modric et Cavani

David Beckham, le patron de l'Inter Miami (MLS), a des vues sur Luka Modric et Edinson Cavani d'après Marca. Le Spice Boy serait prêt à leur offrir un salaire digne de leur standing pour les attirer. En fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, le Ballon d'Or 2018 sera libre de signer dans le club de son choix cet été. L'international croate de 34 ans (127 sélections, 16 buts) serait également suivi par DC United, l'ancien club de Wayne Rooney.

Notre avis : Après une immense carrière en Europe (Premier League et Liga), l'heure est sûrement venue pour Luka Modric de découvrir un nouveau championnat. De son côté, Edinson Cavani est aussi très sollicité en Angleterre...

L'Atletico Madrid et la Roma sur Lingard

En manque criant d'efficacité avec Manchester United depuis 2019 en Premier League (0 but et 0 passe décisive !), Jesse Lingard, qui ne fait plus partie des priorités d'Ole Gunnar Solskjaer, pourrait avoir des envies d'ailleurs. Selon ESPN, l'international anglais (24 sélections, 4 buts) est suivi par l'Atletico Madrid et la Roma pour le prochain mercato d'été.

Notre avis : En fin de contrat en juin 2021 avec les Red Devils, Jesse Lingard pourrait se laisser tenter par un nouveau défi à l'étranger

Rakitic serait l'une des priorités de l'Atletico Madrid

Alors qu'Ivan Rakitic n'a pas caché son mécontentement envers les dirigeants du Barça à l'issue du match face à Levante (2-1) dimanche dernier, le milieu croate pourrait rebondir chez un autre poids lourd de Liga l'été prochain. Selon La Cadena Ser, l'ancien joueur du FC Séville est l'une des priorités du prochain recrutement de l'Atletico Madrid. En effet, le profil d'Ivan Rakitic plairait beaucoup à Diego Simeone.

Notre avis : A 31 ans, Ivan Rakitic rebondirait de la meilleure des manières en signant à l'Atletico Madrid.

Lampard veut Pope, le gardien de Burnley

Comme nous vous l'annoncions ce lundi, Frank Lampard ne croit plus en Kepa Arrizabalaga. A tel point que le coach des Blues lui a préféré Wilfredo Caballero pour le déplacement à Leicester (2-2) le week-end dernier. Ainsi, selon le média anglais Express, le technicien londonien a coché le nom de Nick Pope, l'actuel gardien de but de Burnley. Le portier qui fêtera ses 28 ans le 19 avril prochain est international anglais (2 sélections).

Notre avis : Avec la venue de Nick Pope, Frank Lampard renforcerait un peu plus le contingent anglais à Chelsea.

Retour en Suède pour Johansson ?

Selon les informations de l'Equipe, le milieu de terrain suédois Jakob Johansson, en fin de contrat avec le Stade Rennais en juin prochain, ne devrait pas rempiler avec le troisième de L1. Ainsi, le joueur de 29 ans pourrait retourner en Allsvenskan (ndlr : le championnat suédois). Son ancien club, Göteborg (2007-2014) serait prêt à engager l'international suédois (18 sélections, 1 but) qui a disputé 22 matches toutes compétitions confondues avec Rennes depuis son arrivée en 2018.