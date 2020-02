Le PSG retient (déjà) Mbappé

Il n’est jamais trop tard pour retenir Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain l’aurait compris. Selon les informations de Marca, le champion de France en titre aurait d’ores et déjà annoncé à l’attaquant français, ainsi qu’à son entourage, que le club n’était pas disposé à discuter d’un éventuel transfert – avec le Real Madrid ou un autre – l’été prochain. Et rien ne pourrait infléchir cette position, pas même des menaces de son entourage autour de la prolongation de contrat du buteur de 21 ans.

Notre avis : Ça ressemble à un gros coup de com’, histoire de mettre fin aux rumeurs nées des petites tensions l’ayant opposé à Thomas Tuchel. Le parcours de Paris en C1 sera autrement plus décisif.

Derby mancunien pour le grand saut de Grealish

Qu’ils se maintiennent ou non, les Villans auront bien du mal à retenir Jack Grealish. Auteur de sept buts et cinq passes décisives en 23 rencontres de Premier League cette saison, le milieu de terrain intéresserait de nombreuses écuries de Premier League. D’après The Telegraph, Aston Villa se préparerait déjà à recevoir des offres importantes dès l’été prochain, provenant notamment des clubs de Manchester, City et United. Le joueur de 24 ans, qui a rejoint le club de Birmingham alors qu’il n’avait que six ans, serait prêt à faire le grand saut.

Notre avis : Pour Grealish, c’est le moment de franchir un cap. Il a les qualités pour s’imposer et s’installer durablement à United, où la concurrence sera moins féroce qu’à City.

Au Barça, un joker médical nommé… Luis Suarez ?

Il s’appelle Luis Suarez. Il est attaquant. Il a marqué 14 buts en 24 matches cette saison. Mais il ne joue pas au FC Barcelone. En tout cas, pas encore. Car d’après El Larguero, émission de la Cadena Ser, le club catalan pourrait envisager recruter ce buteur du Real Saragosse, prêté par Watford, en tant que joker médical. Le Barça souhaiterait profiter de la blessure d’Ousmane Dembélé pour s’offrir l’alternative à Luis Suarez – l’Uruguayen – lui aussi sur le flanc.

Notre avis : Recruter un joker médical est déjà complexe. Le faire avec un attaquant prêté par un club d’un autre championnat l’est encore plus. Pour l’heure, tout cela est très improbable.

Dybala vers une prolongation

Qu’il semble loin, le temps où la Juventus cherchait à se séparer de Paulo Dybala pour récupérer quelques liquidités. Désormais, les Bianconeri s’activent pour prolonger le contrat de l’Argentin, réhabilité cette saison par Maurizio Sarri. "C’est un joueur fondamental, a commenté Fabio Paratici, le directeur sportif turinois, auprès de DAZN. Nous connaissons sa valeur et ce qu’il représente pour nous. Nous avons déjà entamé des discussions en janvier, et nous les poursuivrons dans les mois à venir." Le contrat de La Joya court jusqu’en 2022.

Notre avis : La Juventus a bien fait de revoir sa position. Paulo Dybala est un joueur autour duquel la Vieille Dame doit construire.

Unai Núñez comme Laporte ?

Manchester City n’en a pas fini avec les achats de défenseurs. Capables de dépenser des sommes folles pour recruter des latéraux ou des arrières centraux, les Citizens cibleraient cette fois un joueur un peu plus abordable. D’après AS, le défenseur de l’Athletic Bilbao, Unai Núñez, plairait beaucoup à Pep Guardiola. Sa clause libératoire serait fixée à 30 millions d’euros. Âgé de 23 ans et régulièrement titularisé ces dernières semaines, l’international Espoirs espagnol serait également surveillé par le Bayern Munich.