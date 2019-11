Vraie annonce ou coup de bluff : Ibrahimovic vient-il d'annoncer son retour en Suède ?

Zlatan Ibahimovic adore ça. Du haut de ses 38 ans, l'attaquant suédois, libre depuis son départ des Los Angeles Galaxy, ne cesse de jouer avec les médias depuis. Après avoir annoncé son vrai-faux retour en Espagne - il s'agissait en réalité d'un coup de pub - il y a quelques semaines, voilà qu'il pourrait maintenant revenir... en Suède. Si l'on en croit ses dernières publications sur les réseaux sociaux, une arrivée dans le club de d’Hammarby est en effet à prévoir.

Dans une courte vidéo, on voit ainsi le maillot du dernier troisième du championnat suédois floqué du nom du joueur. Bien évidemment, aucun commentaire n'y est ajouté. Résultat, difficile d'être vraiment affirmatif. Ibrahimovic vient-il d'annoncer réellement sa future destination ? Ou alors assiste-t-on à un nouveau coup de bluff de l'ex-buteur du PSG ? En Italie, où on l'annonce notamment du côté de l'AC Milan, on risque d'avoir sacrément mal à la tête...