Direction la Premier League pour Edinson Cavani ? Alors qu'As affirmait encore il y a quelques heures que l'Uruguayen était prêt à accepter un salaire plus bas pour rejoindre Diego Simeone à l'Atlético, c'est la piste menant l'ancien Parisien à Manchester United qui est devenue brûlante ce samedi. D'après nos confrères de L'Equipe, le club mancunien et Cavani ont trouvé un accord dans la journée, et le meilleur buteur de l'histoire du PSG est attendu ce dimanche en Angleterre pour le ratifier.