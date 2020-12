Le 30 juin 2021, Sergio Ramos sera en fin de contrat avec le Real Madrid. Si Luka Modric et Lucas Vazquez pourraient prochainement prolonger leur bail avec les Merengue selon les informations de L'Equipe , le défenseur international de 34 ans continue de négocier avec le champion d'Espagne. Le quotidien explique que l'ancien joueur du FC Séville demanderait une prolongation de deux saisons supplémentaires et une hausse de salaire (il touche environ 15 millions d'euros nets annuels).

Avec les absences de longue durée de Joe Gomez et Virgil Van Dijk, Liverpool est à la recherche d'un nouveau défenseur. Si les Reds refuseraient de payer les quelque 55 millions d'euros réclamés par l'Inter Milan pour lâcher Milan Skriniar, ils auraient ciblé deux autres défenseurs plus jeunes. Selon The Sun, les champions d'Angleterre seraient intéressés par Perr Schuurs (Ajax, 21 ans) et Ozak Kabak (Schalke 04, 20 ans).