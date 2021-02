Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juventus Turin, Paulo Dybala discute de son avenir avec les dirigeants de la Vieille Dame depuis plusieurs semaines. Mais d'après The Daily Mirror, les discussions n'avancent pas dans le bon sens et une vente de l'attaquant argentin pourrait se profiler. Selon Goal, l'ancien joueur de Palerme intéresse Liverpool, Manchester United, Tottenham, le Real Madrid et le FC Barcelone.