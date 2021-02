Sous contrat jusqu'en juin 2023, et auteur d'une très belle saison (17 buts inscrits et 10 passes décisives toutes compétitions confondues), Heung-min Son discute avec Tottenham pour prolonger son bail. En conférence de presse, José Mourinho s'est dit confiant pour garder l'ailier international sud-coréen de 28 ans. "Je pense que le club et Sonny vont conclure leurs discussions assez facilement", a indiqué le Special One.