Haaland ou Mbappé ? Mbappé ou Haaland ? Les deux attaquants sont dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs mois. Mais la Casa Blanca, relativement discrète lors des dernières fenêtres de mercato pour maximiser ses chances de réussir un gros coup cet été, pencherait de plus en plus pour le Norvégien. La raison ? Elle serait financière, d'après AS. Le salaire réclamé par l'international français (quelque 37 millions d'euros selon le quotidien espagnol) serait logiquement bien moins supportable pour la masse salariale du club que les 12 millions d'euros annuels susceptibles de convaincre l'attaquant de Dortmund.