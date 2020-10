Navas veut terminer sa carrière au PSG

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023, Keylor Navas s'imagine sur le long terme avec le club de la capitale. Même s'il fêtera ses 34 ans le 15 décembre prochain. Dans le podcast "Celo y Guima", enregistré au Costa Rica, l'ancien Madrilène a évoqué son avenir. "Il est possible que je termine ma carrière au PSG", a-t-il déclaré.

Notre avis : Keylor Navas est le gardien de but le plus sûr depuis le début de l'ère QSI. Le PSG ne devrait pas être opposé à un projet à long-terme.

L'Atletico cible Kondogbia

Après avoir vendu Thomas Partey à Arsenal pour environ 50 millions d'euros, l'Atletico de Madrid est à la recherche d'un nouveau milieu de terrain. Selon les informations du quotidien AS, la priorité serait Geoffrey Kondogbia. L'ancien de l'AS Monaco et de l'Inter est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Valence.

La direction du VCF a même demandé la clause du joueur (30 millions d'euros en ce moment, 25 en janvier 2021) au club madrilène et l'a signalé au joueur jeudi matin.

Notre avis : En 2018, Valence a dépensé 22 millions pour s'offrir Geoffrey Kondogbia. Deux ans plus tard, le club valencian voudra au moins retomber sur ses pieds.

Maehle raconte son transfert manqué à l'OM

Joakim Maehle a fait part de sa déception, mardi matin, après son transfert manqué à l'OM lors des dernières heures du mercato. Mercredi, le joueur de Genk a marqué avec la sélection danoise face aux Iles Féroé (4-0) en amical. A l'issue de la rencontre, le Scandinave a publié une story Instagram avec le message suivant : "Voici ma réponse" avec un emoji énervé.

Jeudi, Joakim Maehle s'est exprimé sur ce dossier dans un entretien accordé au quotidien danois BT. "Je suis incroyablement déçu de la façon dont ça s'est passé. Le club (Genk) ne m'a pas entendu alors que je ne me plains jamais. Quand le directeur sportif m'a appris la nouvelle, j'ai balancé mon téléphone. Je n'avais rien de plus à dire. J'ai eu beaucoup de mal à dormir. Aujourd'hui, je vais continuer à tout donner pour l'équipe, mais il se peut que j'ai l'esprit ailleurs de temps en temps‌.", a-t-il indiqué.

Notre avis : En se montrant décisif comme mercredi soir, le train pourrait passer une seconde fois pour le Danois.

OM - Longoria déçu du comportement de Genk

Marseille voulait recruter Haller

Selon la chaîne Téléfoot, l'OM souhaitait enrôler Sébastien Haller dans les dernières heures du mercato. L'attaquant de 26 ans était emballé par l'idée de rejoindre le club phocéen et West Ham n'était pas contre non plus. Mais le salaire important de l'ancien Auxerrois a été un obstacle trop important pour la finalisation du dossier.

Notre avis : L'ancien joueur de l'Eintracht Francfort est en quête de revanche après sa saison 2019-2020 moyenne. André Villas-Boas voulait un attaquant de pointe. Sébastien Haller à l'OM, ça aurait été une bonne idée en vue de la Ligue des champions.

Manchester United abandonne la piste Sarr

Les clubs de Premier League et de Championship ont jusqu'au 16 octobre pour (encore) trouver leur bonheur au sein du marché anglais. D'après Goal, Manchester United, qui a échoué dans la finalisation des dossiers Jadon Sancho et Ousmane Dembélé, aurait décidé de ne pas poursuivre les négociations pour Ismaïla Sarr. Joueur majeur du Stade Rennais lors de la saison 2019-2020, le milieu international sénégalais s'était engagé pour 30 millions d'euros plus cinq de bonus il y a un an avec Watford.

Notre avis : L'ancien Rennais se dirige vers une saison en Championship. Un gachis au vu de son talent.

Ismaïla Sarr n'ira pas à Manchester United. Crédit: Getty Images

Direction la MLS pour Romero ?

Alors qu'il était proche de rejoindre Everton avant le 5 octobre, Sergio Romero pourrait finalement se diriger vers la MLS selon les informations du Daily Mail. L'ancien Monégasque est désormais troisième dans la hiérarchie des gardiens de but de Manchester United derrière David De Gea et Dean Henderson.

Notre avis : A 33 ans, le gardien international argentin pourrait être tenté de découvrir la Major League Soccer.

Menez vise un retour en Serie A

Nouveau joueur de la Reggina (Serie B), Jérémy Menez a indiqué jeudi, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, qu'il visait un retour en Serie A. "J'ai redécouvert l'envie de transpirer et de travailler dur après avoir dormi près de trois ans. En Turquie (Antalyaspor) et au Mexique (América), je n'ai pas réussi à m'adapter, je n'y étais pas dans ma tête, je voulais retourner en famille. Puis je suis allé au Paris FC, mais je sentais que j'avais envie de me mesurer à un championnat plus compétitif. Je me connais, si je suis en forme je peux jouer tranquillement en Serie A", a déclaré le joueur de 33 ans.

Notre avis : En pleine possession de ses moyens, Jérémy Menez a les capacités pour jouer en Serie A. Mais retrouvera-t-il son niveau d'antan ?

Nottingham Forest vise Knockaert

Selon les informations de Sky Sports, Chris Hughton, le nouvel entraîneur de Nottingham Forest (Championship), souhaiterait obtenir le prêt d'Anthony Knockaert. Après une saison réussie en prêt à Fulham, le Français de 28 ans a été acheté pour 11 millions d'euros cet été par le club londonien, promu en Premier League. Mais depuis l'ouverture de la saison, l'ailier droit tricolore n'a pas joué la moindre minute.

Notre avis : Le duo Hughton-Knockaert a fait des ravages à Brighton, ce qui pourrait sérieusement faire réfléchir l'ancien Guingampais.

