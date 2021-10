"Pour Newcastle, on sera plus sur un mercato Coutinho - Lingard que Salah ou De Bruyne"

Il n’y a pas que Paul Pogba et Kylian Mbappé dans la vie. Le Real Madrid espère recruter Mohamed Salah, d’après plusieurs médias (…), qui citent ce week-end le journaliste Ekrem Konur comme source. Les Merengue envisageraient de proposer Eden Hazard et une somme d’argent pour recruter l’Egyptien. Hazard, ancien joueur de Chelsea (2012-2019) est sous contrat avec le club madrilène jusqu’en 2024. Buteur samedi sur la pelouse de Watford lors du large succès des Reds (0-5), Salah est quant à lui lié à Liverpool jusqu’en 2023.

A en croire le Daily Mirror , Liverpool est d'ailleurs prêt à faire quelques folies pour garder Mohamed Salah, qui est en fin de contrat en juin 2023. L'Egyptien a été impressionnant samedi contre Watford et affiche 10 buts en 10 matches cette saison. Le tabloïd parle d'un salaire de 500 000 livres par semaine pour en faire le joueur le mieux payé des Reds.

Un rachat et des fantasmes. Le passage de Newcastle sous pavillon saoudien suscite la controverse mais aussi des rêves, pour les supporters des Magpies. Leur puissance financière nouvelle va-t-elle les ramener sur le devant de la scène à vitesse grand v ? Cette perspective a pris du plomb dans l’aile ce week-end, à en croire

Alors qu’un budget de 200 millions était évoqué, l’enveloppe allouée au mercato d’hiver de Newcastle ne sera "que" de 50 millions de livres sterling (59 millions d’euros), selon le journal britannique. Pas de quoi s’attacher les services d’une superstar du ballon rond déjà sous contrat.

"Pour Newcastle, on sera plus sur un mercato Coutinho - Lingard que Salah ou De Bruyne"

Où jouera Paul Pogba la saison prochaine ? En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain français n'a toujours pas trouvé d'accord avec Manchester United en vue d'une prolongation. D'après AS , le Real Madrid tiendrait la corde pour recruter l'international tricolore, alors que le Barça aurait d'ores et déjà fait une croix sur cette opération selon. Le quotidien espagnol précise que la Casa Blanca souhaiterait se donner les moyens pour s'offrir trois joueurs libres l'été prochain : Pogba, Antonio Rüdiger et Kylian Mbappé, évidemment.