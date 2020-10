Après la fermeture du marché des transferts le 5 octobre, Joakim Maehle avait fait part publiquement de sa déception de ne pas avoir rejoint l'OM. Dans un entretien accordé au médial belge Het Laatste Nieuws, Dimitri de Condé, le directeur sportif de Genk, a donné sa version des faits. "J'ai appris qu'il était en colère et cela a rendu les choses difficiles pour moi aussi. Je me rends bien compte que c'était une chance pour lui. Ils pensent (ndlr : L'OM) que nous aurions dû être plus flexibles. L'offre était attrayante et, en ces temps de crise sanitaire, beaucoup de clubs auraient directement accepté. Mais tout le monde doit s'y retrouver dans ce genre de transaction et ce n'était pas le cas pour nous", a-t-il déclaré.