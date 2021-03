Le Genoa pourrait garder Strootman...

C'est une bonne nouvelle pour l'OM... et ses finances. Selon La Gazzetta dello Sport, le Genoa souhaiterait conserver Kevin Strootman en vue de la saison prochaine. Titulaire et plutôt convaincant, le milieu néerlandais a visiblement convaincu le Grifone de le conserver, lui qui est actuellement en prêt. "Le salaire est divisé entre les deux clubs", rappelle le quotidien italien, qui précise que les Rossoblù sont toutefois concentrés, pour l'instant, sur le maintien. Ensuite, le dossier Strootman sera sur la table.

Notre avis : Le Genoa est heureux de Strootman, Strootman est heureux au Genoa. L'histoire continuera si un accord est trouvé entre toutes les parties, dont l'OM.

Sampaoli, un grand nom dans le viseur à faire rêver les supporters de l'OM

... et l'OM s'intéresse à un espoir espagnol

On reste du côté de Marseille. D'après Mundo Deportivo, l'OM s'intéresse de très près à Fabio Blanco, jeune joueur (17 ans) de Valence et qui évolue au poste d'ailier. En fin de contrat au 30 juin, ce dernier serait dans le viseur de grosses écuries, comme la Juventus, l'AC Milan, le Barça ou encore le Real Madrid. Mais le club olympien aurait un as dans sa manche : Pablo Longoria. Selon MD, le président de l'OM aurait une très bonne relation avec l'entourage du joueur depuis son passage à Valence.

Notre avis : Avec Longoria à sa tête, l'OM va probablement dénicher pas mal de futurs talents.

Alaba, priorité au Real

Sky Italia, l'actuel joueur du Bayern Munich a d'ores et déjà un accord verbal avec les Merengues : contrat jusqu'en 2025, salaire fixé à 12 millions d'euros. Mais pour l'instant, rien ne serait signé entre les parties, ce qui laisse donc le suspense entier dans ce dossier. Après avoir refusé le PSG , David Alaba se rapproche du Real Madrid. Selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste, l'actuel joueur du Bayern Munich a d'ores et déjà un accord verbal avec les Merengues : contrat jusqu'en 2025, salaire fixé à 12 millions d'euros. Mais pour l'instant, rien ne serait signé entre les parties, ce qui laisse donc le suspense entier dans ce dossier.

Notre avis : Au final, David Alaba signera très probablement au Real Madrid. Même si d'autres clubs vont tout tenter d'ici à la signature...

Bonjour Haaland, au revoir Alaba : le Barça prêt à passer la seconde

Buffon, la relance ou la retraite ?

Gianluigi Buffon est face à un choix crucial. Comme l'informe La Gazzetta dello Sport ce lundi, le légendaire gardien italien a d'ores et déjà décidé de quitter la Juventus Turin l'été prochain, visiblement lassé de son manque de temps de jeu cette saison. Et après ? Deux solutions. La première : un nouveau défi dans un club "prestigieux" où il serait titulaire, en Italie comme à l'étranger. La deuxième : une retraite sportive. Tout dépendra probablement des propositions qui seront faites au portier de 43 ans.

Notre avis : Buffon avance dans l'âge, et il est difficile d'imaginer un grand club miser sur lui l'été prochain. Même si son niveau reste plus que correct, l'heure de la retraite pourrait avoir sonner.

Valbuena prolonge avec l'Olympiakos

L'histoire continue entre l'Olympiakos et Mathieu Valbuena. Comme communiqué par le club grec ce lundi, l'ancien joueur de l'OM et l'OL a prolongé son contrat d'une saison, soit jusqu'en 2022.

Notre avis : Les deux parties sont probablement satisfaites de ce deal. C'est du gagnant-gagnant.

L'Atlético pourrait faire des folies pour Fabian Ruiz

L'Atlético Madrid se prépare au prochain mercato estival. Selon La Gazzetta dello Sport, le club madrilène vise notamment Fabian Ruiz, le milieu de terrain du Napoli. "L'équipe de Simeone est prête à mettre 50 millions d'euros", précise le quotidien italien dans son édition du jour. Mattia Zaccagni (Hellas Vérone) serait la priorité du Napoli l'été prochain. Si un accord entre les clubs a été trouvé, le joueur, lui, attendrait la fin de saison avant de se décider.

Notre avis : L'international espagnol ne souhaite pas prolonger au Napoli selon les derniers échos. Et le club partenopeo, de son côté, prépare une mini-révolution l'été prochain. Départ probable.

