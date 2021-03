Transferts

Le but exceptionnel de Nabil Fekir face à Levante a fait le tour du monde. Il a aussi, manifestement, fait grimper en flèche la cote de l’attaquant du Betis Séville, auteur jusqu’ici d’une saison irrégulière.assurait, il y a quelques jours, que l’ancien Lyonnais était suivi par le Stade Rennais, l’Inter et Liverpool . Le journal ibérique ajoute, ce samedi, deux grands noms à la liste : Arsenal et le FC Barcelone seraient également intéressés par le champion du monde.