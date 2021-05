Transferts

Il n’y a pas eu grand-chose à dire à l’issue du match entre le PSG féminin et l’OL en D1 Arkéma ce dimanche soir (0-0), si ce n’est que les joueuses d’Olivier Echouafni sont quasiment assurées de terminer championnes de France . Mais Leonardo, pressé de questions par les journalistes, en a profité pour faire un point sur l’avenir de Mauricio Pochettino à la tête de son équipe masculine.

Un possible départ de l’Argentin est évoqué depuis quelques jours, notamment par les journaux britanniques qui annoncent un possible retour du tacticien à Tottenham, seulement un an et demi après son limogeage des Spurs et cinq mois après son arrivée dans la capitale. Un mouvement qui serait, cela va sans dire, une énorme déconvenue pour le vice-champion de France.

Le directeur sportif du PSG s’est donc montré ferme au micro de France Bleu Paris : "Pochettino a deux ans de contrat avec le PSG et on est très content", a-t-il lâché avant de se réfugier loin des micros. Pas de quoi mettre fin aux doutes qui entourent le futur de Pochettino, mais cela suffit à comprendre que, s’ils envisagent réellement un retour de leur ex-coach, les dirigeants de Tottenham ne sont pas au bout de leurs peines.

