Transferts

Le Real confiant pour Pogba

Entre Paul Pogba et Manchester United, les négociations en vue d'une prolongation de contrat stagnent. Et ça fait les affaires du Real Madrid. D'après Marca, la Casa Blanca aurait d'ores et déjà commencé à élaborer un plan financier pour attirer le milieu de terrain tricolore. Le quotidien espagnol précise que le géant espagnol est désormais bien plus confiant qu'il ne l'était il y a quelques mois dans ce dossier. Et Mino Raiola, dont les relations avec Florentino Pérez furent autrefois très fraîches, ne serait plus un problème.

Notre avis : Il va encore se passer beaucoup de choses autour de Paul Pogba. Encore très peu loquace à ce sujet, Mino Raiola n'a pas encore lancé les grandes manœuvres.

Tottenham a une piste pour la succession de Lloris

Rien de neuf pour Hugo Lloris. Le contrat liant le capitaine des Bleus aux Spurs expire en juin prochain et pour l'heure, le portier n'a toujours pas noué d'accord avec son club en vue d'une prolongation de contrat. D'après The Independent, Tottenham serait d'ores et déjà à la recherche d'un éventuel successeur. Et aurait même ciblé un homme en particulier : Emiliano Martinez, gardien d'Aston Villa passé par… Arsenal.

Notre avis : Performant avec les Villans, Martinez est un numéro 1 en puissance. Ça sent la fin de cycle pour Lloris.

Brozovic tenté par le PSG ?

Lui aussi, pourrait être libre de tout contrat en juin prochain. D'après le Corriere dello Sport, Marcelo Brozovic n'aurait pas donné suite aux offres de l'Inter, son club actuel. La raison ? Le joueur aurait également reçu des signaux du Paris Saint-Germain, intéressé à l'idée de l'attirer lors du prochain mercato estival.

Notre avis : Brozovic a le profil pour plaire à Leonardo mais méfiance… Un supposé intérêt du PSG peut aussi aider à faire monter les enchères pour une revalorisation salariale.

Nkunku n'est pas contre un retour à Paris

Je n’ai aucun regret [d'être parti, NDLR] ça m’a donné beaucoup d’expérience et j’en suis fier, a-t-il confié à Téléfoot. Paris, c’est mon club formateur. J’ai beaucoup d’amour pour ce club et revenir un jour au PSG, pourquoi pas". Il brille de mille feux avec le RB Leipzig . Mais Christopher Nkunku reste attaché à son club formateur, le Paris Saint-Germain. ", a-t-il confié à".

Notre avis : Inenvisageable à court et moyen terme. Paris est déjà armé à son poste et faire revenir les Titis n'est pas le genre de la maison.

La Juve vers un grand chambardement cet hiver ?

La Juventus ne décolle pas. Bien lancée en Ligue des champions, la Vieille Dame piétine en Serie A. Pour redevenir l'écurie dominante en Italie, le club piémontais aimerait entamer un rafraichissement de son effectif cet hiver. D'après la Gazzetta dello Sport, quatre joueurs en particulier seraient dans le viseur des dirigeants turinois : le buteur Dusan Vlahovic, les milieux Axel Witsel et Denis Zakaria ainsi que l'international tricolore, Aurélien Tchouaméni. Ramsey, McKennie, Kulusevski pourraient, eux, être invités à aller voir ailleurs.

Notre avis : Le grand ménage, ça ne se passe jamais comme les clubs l'imaginent. Encore moins avec des finances aussi fragiles que celles de la Juventus.

