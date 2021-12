Lille optimiste pour conserver Sanches en janvier, Yilmaz vers un départ l'été prochain

Alors que les négociations avancent avec la Fiorentina pour Jonathan Ikoné (un possible transfert à 15 millions d'euros est évoqué), le LOSC serait confiant à l'idée de conserver Renato Sanches jusqu'à la fin de la saison, selon les informations de L'Equipe. De son côté, Burak Yilmaz, en fin de bail en juin prochain, ne devrait pas prolonger son contrat (son salaire est de 230 000 euros hors prime d'après L'Equipe). Pour sa part, Jonathan David, meilleur buteur de L1 avec 11 réalisations, serait suivi par Liverpool pour l'été prochain.

Ad

Notre avis : L'effectif du LOSC est scruté de près par l'Europe, surtout après ses dernières prestations abouties en Ligue des champions.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé mercredi HIER À 18:42

Sarr ne veut pas entendre parler d'un départ du Bayern

Dans un entretien accordé jeudi à L'Equipe, Bouna Sarr a affirmé qu'il n'envisageait pas quitter le Bayern Munich, même s'il tarde à s'y imposer depuis son arrivée en 2020. "À aucun moment, ça ne m'a traversé l'esprit. Je ferai un point en juin avec le Bayern. L'année dernière a peut-être compté aux yeux des gens, mais pour moi, elle était tronquée par la blessure (à un genou). Je ronge mon frein, mais j'ai déjà connu ça à Marseille. Le Bayern est un club d'un grand standing, il y a moins d'indulgence. D'un match à l'autre, il faut être toujours au top", a expliqué l'ex-Marseillais.

Notre avis : Si sa situation ne change pas d'ici la fin de saison, un nouveau challenge dans un autre club pourrait être à l'ordre du jour.

Blas dans le viseur du LOSC

Toujours selon L'Equipe, le LOSC penserait à Ludovic Blas en cas de départ de Jonathan Ikoné à la Fiorentina en janvier. Le milieu offensif de 23 ans, qui a côtoyé Jocelyn Gourvennec à Guingamp, a réalisé un début de saison très prometteur avec le FC Nantes (7 buts et 1 passe décisive). Cependant, l'actuel 10e aurait fixé son prix à quelque 20 millions d'euros, précise le quotidien.

Notre avis : Ce prix est inabordable pour le LOSC, à moins d'une autre grosse vente cet hiver.

Le PSG pousse pour Xavi Simons

Lié au PSG jusqu'en juin 2022, Xavi Simons a reçu une offre de prolongation il y a plusieurs mois, selon les informations de Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato. Le club de la capitale le voit comme un joueur de grand talent mais son entourage veut être sûr que le milieu de terrain de 18 ans sera plus présent au sein de l'équipe première à l'avenir. Depuis le début de l'exercice 2021-22, le Néerlandais, suivi par des grands clubs européens, n'a pas joué la moindre minute en Ligue 1.

Notre avis : Après Tanguy Kouassi en 2020, le PSG pourrait perdre un nouveau jeune à fort portentiel.

Xavi Simons, un cas symptomatique au PSG ? "Il y a un problème sur la stratégie globale"

Chelsea cible toujours Tchouaméni

Dans un entretien accordé jeudi à Tuttosport, le directeur sportif de Monaco, Paul Mitchell, a évoqué l'avenir d'Aurélien Tchouaméni. "On le voit comme un top joueur et on espère pouvoir le conserver. Quel est son prix ? Il est aussi cher que notre grand casino", a-t-il déclaré, alors que Fabrizio Romano évoque un intérêt persistant de Chelsea et une clause libératoire à au moins 40 millions d'euros.

Notre avis : Désormais international français, Aurélien Tchouaméni a vu sa cote monter en flèche. Mais l'ASM pourrait ne pas résister en cas d'offre XXL.

Aurelien Tchouameni et Paul Pogba après la victoire en Ligue des Nations Crédit: Getty Images

Meslier visé par Manchester United

Daily Mail, Manchester United a envoyé l'un de ses recruteurs superviser Illan Meslier lors du match Selon les informations du, Manchester United a envoyé l'un de ses recruteurs superviser Illan Meslier lors du match Manchester City-Leeds United mardi soir. Problème : l'ancien portier de Lorient a concédé sept buts. Malgré cette déroute, l'international Espoirs français, qui a prolongé l'été dernier jusqu'en 2026 avec les Peacocks, serait vu comme un successeur potentiel de David De Gea chez les Red Devils, précise le quotidien britannique.

Notre avis : L'international espagnol est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Red Devils. Illan Meslier a encore le temps de grandir à Leeds United.

Le physique de Courtois, un talent qui fait saliver l'Europe : Illan Meslier, le rempart de Bielsa

Henderson souhaiterait quitter les Red Devils

Toujours d'après Fabrizio Romano, Dean Henderson, en manque de temps de jeu depuis son retour de prêt de Sheffield United en 2020, souhaiterait partir de Manchester United, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. Le journaliste, qui a révélé le transfert de Cristiano Ronaldo chez les Red Devils en août, indique cependant que le gardien de 24 ans ne discute pas avec l'Ajax Amsterdam.

Notre avis : Dean Henderson est bloqué dans sa progression à Manchester United et a raison de pousser pour un départ.

Un avenir en MLS pour Insigne ?

Dans un entretien accordé jeudi au Corriere dello Sport, Vincenzo Pisacane, l'agent de Lorenzo Insigne, a laissé entendre que l'ailier champion d'Europe pourrait changer de championnat l'été prochain. "Il aime Naples mais nous sommes encore très loin d'avoir obtenu un accord pour un nouveau contat, a-t-il déclaré à propos du joueur de 30 ans lié au Napoli jusqu'en juin 2022. La proposition de Toronto ? Une expérience en MLS comme l'a tentée Alessandro Del Piero pourrait être une possibilité. Nous verrons après le 2 janvier."

Notre avis : Il s'agit beaucoup de pression. En cas de belle offre, Lorenzo Insigne pourrait être tenté de prolonger l'aventure avec le Napoli.

Manolas vers l'Olympiakos

Sept ans après son départ de Grèce, Kostas Manolas s'apprêterait à revenir à l'Olympiakos selon Sky Italia. Le défenseur international grec de 30 ans, qui évolue à Naples depuis 2019, aurait déjà passé sa visite médicale jeudi avec la formation où évolue Mathieu Valbuena. Désormais, des derniers détails doivent être réglés entre les deux clubs.

Notre avis : Sauf retournement de situation, Kostas Manolas devrait reporter les couleurs de l'Olympiakos dès janvier.

Transferts Mbappé, Pogba, Dybala : "Le marché des gros joueurs est devenu un marché de joueurs libres" HIER À 13:31