Trophée des Champions

C'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Côté pile, Paris dispose d’un des meilleurs joueurs du monde, l’une des individualités les plus impactantes d’Europe dès qu’il s’agit d’assumer son rôle. Côté face, il ne peut pas s’appuyer dessus autant qu’il le voudrait. Absent face à Brest samedi (3-0), le Brésilien n’a disputé que 7 matches de championnat cette saison. Toutes compétitions confondues, le bilan est encore plus éloquent puisqu’en 25 matches, Neymar n’a été présent que 12 fois. Soit moins de 50% du temps.

Un bilan chiffré pas si éloigné de ses standards parisiens. Depuis son arrivée en 2017, le Brésilien a disputé 97 matches (79 buts, 46 passes décisives). Un chiffre qui interpelle quand on sait que, sur la période, le PSG a disputé 185 parties. Soit un taux global de 52% de présence. Dans le détail, voici ce que ça donne, saison par saison depuis son arrivée galactique.

Au moins, la nature de ses absences s’est diversifiée. Lors de ses deux premières saisons parisiennes, c’est ce fichu métatarse qui l’a tenu éloigné des terrains. Depuis la saison passée, les causes sont bien plus diverses mais aussi bien plus fréquentes. Cette saison, le Covid-19, un souci aux adducteurs ou une cheville récalcitrante ont ainsi alourdi sa liste d’absences.