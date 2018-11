Lacazette aussi sur la touche, Pléa débarque chez les Bleus

Alexandre Lacazette ne sera finalement pas du rassemblement des Bleus. Convoqué ce lundi après l'annonce du forfait d'Anthony Martial, l'attaquant d'Arsenal doit lui aussi renoncer à la sélection, vraisemblablement sur blessure. L'équipe de France a pris cette décision après concertation entre les staffs médicaux de la sélection tricolore et d'Arsenal, sans préciser la raison exacte de l'absence de l'ancien Lyonnais. Il sera remplacé par Alassane Pléa, 25 ans, auteur d'un début de saison remarquable avec le Borussia Möchengladbach et convoqué pour la première fois en équipe nationale.

L'annonce de l'équipe de France a de quoi surprendre, seulement trois heures après la convocation de l'attaquant des Gunners pour remplacer Anthony Martial, touché aux adducteurs. Lacazette avait disputé l'intégralité du match d'Arsenal dimanche face à Wolverhampton (1-1) et aucune blessure le concernant n'avait été évoquée après la rencontre, si bien que sa sélection semblait des plus logiques après le forfait du Mancunien. L'absence de Lacazette avait d’ailleurs alimenté les conversations à l'annonce de la liste de Didier Deschamps jeudi compte tenu de ses bonnes performances et de sa régularité cette saison en club.

Pogba lui aussi forfait

De ce point de vue, Alassane Pléa mérite lui aussi d'être appelé. L'ancien Niçois a brillamment confirmé ses excellents débuts en Bundesliga en signant un triplé avec le Borussia Mönchengladbach samedi face au Werder Brême (3-1). Le club allemand n'a pas eu à regretter les 23 millions d'euros investis l'été dernier pour l'arracher au nid des Aiglons. Avec huit réalisations, Pléa n'est devancé que par le phénomène Luka Jovic au classement des buteurs du championnat allemand. Il totalise également trois passes décisives en onze matches de Bundesliga.

C'est un renfort intéressant pour Didier Deschamps, même si le sélectionneur a de quoi être contrarié. Avant le forfait de Lacazette, il avait donc dû déplorer celui de Martial, mais aussi celui de l'un des maillons forts de son groupe, Paul Pogba, touché à la cuisse et remplacé ce lundi par Moussa Sissoko. Deschamps va donc être contraint de revoir en partie ses plans avec d'affronter les Pays-Bas vendredi à Rotterdam en Ligue des nations, puis l'Uruguay mardi en amical au Stade de France.