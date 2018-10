Le Graët veut voir Rabiot "en fin d'année"

Adrien Rabiot et l'équipe de France, l'histoire fait toujours parler. Et elle n'est pas terminée. En tout cas, Noël Le Graët ne le voit pas comme ça. Le président de la FFF espère en effet "discuter" avec le milieu de terrain à propos de son avenir en Bleu. Cette déclaration fait suite aux propos du sélectionneur Didier Deschamps, jeudi, selon lequel il était "encore beaucoup trop tôt pour rappeler" le milieu du Paris SG, qui avait refusé d'être dans la liste des suppléants pour le Mondial 2018. "Je considère, et Didier aussi, qu'on ne peut pas punir un garçon de 23 ans jusqu'à 35 ans, ça ne se fait pas", a déclaré Le Graët.

Le patron de la FFF, qui avait qualifié de "grosse bêtise" mi-septembre la position de Rabiot, veut "le recevoir pour voir son état d'esprit dans un premier temps: il peut parfaitement déclarer 'moi l'équipe de France, j'en ai plus tellement envie' ou bien 'je suis disponible' et là, Didier décidera".

"Je vais prendre ce rendez-vous en fin d'année après l'Uruguay et les Pays-Bas", a-t-il dit. Le second match sera disputé le 16 novembre à Rotterdam, dans le cadre de la Ligue des nations, quatre jours avant un amical contre la Céleste à Saint-Denis. Retenu parmi les onze suppléants, Rabiot avait refusé sa place via un courriel adressé à Didier Deschamps. Il avait ensuite diffusé une lettre ouverte dans laquelle il soutenait que le choix du sélectionneur à son égard ne répondait "à aucune logique sportive".