L'équipe de France féminine validera officiellement son ticket pour le Mondial 2023 dès mardi en cas de victoire ou de match nul contre la Slovénie, au Mans (21h10). Une défaite retarderait l'échéance au mois de septembre.

Après la victoire contre le pays de Galles (2-1) , vendredi à Llanelli, les Bleues dominent le groupe I de la tête et des épaules avec 21 points, le maximum possible après sept matches. Leurs dauphines slovènes accusent sept points de retard, avec trois matches restants.

Diacre : "On aimerait avoir cette qualification en poche avant l'Euro"

Un match nul suffirait donc aux joueuses de Corinne Diacre mardi pour creuser un écart définitif : avec 22 points en poche, elles seraient à l'abri d'un retour de la Slovénie (15 pts), même si elles venaient à perdre leurs deux derniers matches, en Estonie et contre la Grèce les 2 et 6 septembre, une hypothèse hautement improbable face à des adversaires battues respectivement 11-0 et 10-0 durant la phase aller.