48 heures après un crash dont il s'est miraculeusement sorti, Romain Grosjean pense déjà à la suite. Comme plusieurs autres des proches du pilote, Günther Steiner a confirmé que le Français souhaitait bel et bien disputer l'ultime Grand Prix de la saison et le dernier de sa carrière, à Abou Dabi. Le directeur de l'écurie Haas a de nouveau pu échanger avec le miraculé, et évoqué les circonstances de l'accident.

"Il se souvient de la manière dont il est sorti [du brasier, NDLR]. Il me l'a très bien expliqué, a confié Steiner ce mardi, dans des propos rapportés par nos confrères de Motorsport.com. Ce qu'il m'a demandé, c'est 'comment ai-je fini là ?' Je lui ai répondu : 'En gros, tu as roulé vers la monoplace de Kvyat, tu as tourné à droite sur sa roue avant, et ça t'a envoyé dans le mur'." Grosjean tentait effectivement de se déporter sur la droite de la piste, plus dégagée à la sortie du virage N.3.