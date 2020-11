A quelle heure le départ est-il donné ?

A 15h10 françaises. Pour 57 tours.

La pole position est-elle un passeport pour la victoire à Sakhir ?

Pas vraiment. Un seul des quatre derniers (Vettel en 2018) a gagné. Et sur l'ensemble des 16 éditions disputées depuis la création de l'événement en 2004, six ont transformé l'essai. Deux n'ont pas fini sur le podium (Vettel 4e en 2010 et Rosberg 9e en 2013) et aucun poleman n'a abandonné.

Quelle est la faiblesse de Mercedes ?

Le rythme sur long relais. "Nos longs relais étaient notoirement moyens. Nous avons procédé à des quelques changements ce samedi et j'espère que nous pourrons contrôler les températures pendant la course", a déclaré Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef de l'équipe septuple championne du monde en titre.

Ce qui peut jouer en faveur de Mercedes ? La compétitivité des W11 au fur et au mesure que la piste gagne en grip. Comme ça s'est spécialement vu en qualification.

Quels pilotes espèrent enfin avoir de la réussite à Sakhir ?

Carlos Sainz, assurément. L'Espagnol a laissé sa McLaren en plein virage n°1, au début de la Q2, à cause d'une rupture de frein. Et en matière de malchance à Bahreïn, sa réputation n'est plus à faire. C'est simple, il n'a toujours marqué le moindre point depuis sa première visite en F1 : après ses abandons de 2016, 2017 et 2018, il a fini 18e en 2018 et 19e en 2019, à cause d'une crevaison suite à un contact avec Max Verstappen qu'il attaquait.

Si ça n'a rien à voir avec la malédiction du Madrilène, Max Verstappen est l'autre pilote en manque de résultats à Sakhir. Le pilote Red Bull n'a jamais eu les honneurs du podium depuis 2015. Peut-être déjà parce qu'il a abandonné trois fois sur ce circuit, plus que sur aucun autre dans sa carrière.

Mais les choses sont peut-être en train de changer car il s'est qualifié troisième, le meilleur résultat d'une Red Bull depuis 2014, alors qu'il n'avait mieux fait que cinquième (en 2019). Bref, il est déjà mieux placé que d'habitude, et sa position de départ sur la partie propre de la piste ne peut que l'aider sur le run de 352 mètres en direction du virage n°1.

Qu'est-ce que pourrait tenter Red Bull contre Mercedes ?

Une stratégie décalée d'Alexander Albon, comme on le sait prêt à tout pour conserver son volant en 2021. Qualifié quatrième, le Thaïlandais espère être "une épine dans le pied de Mercedes". Reste à savoir comment dans ce jeu à deux contre deux. La meilleure option ? Que Max Verstappen le laisse passer d'entrée pour attaquer les Mercedes et les contraindre à user plus vite leurs pneus.

Quelle stratégie pour la course ?

Tous les pilotes s'accordent sur la nécessité de stopper deux fois, d'autant que la piste est abrasive et que Pirelli est venu cette année avec des gommes un cran plus tendre, histoire que le "dur" ne soit pas délaissé comme l'an dernier.

Pirelli a calculé que la séquence la plus rapide est 21 tours en "medium" suivis de deux relais de 18 tours en "tendre".

L'alternative pour deux arrêts est deux relais de 21 tours en "medium" puis un troisième de 15 tours en "tendre".

En quoi une victoire de Mercedes serait spéciale ?

Il s'agirait de la 115e, soit une de plus que Williams. La firme à l'Etoile apparaît alors sur le podium du plus grand nombre de victoires pour un constructeur en Championnat du monde, derrière Ferrari (238) et McLaren (182).

