Après avoir heurté le rail de sécurité dimanche lors du 1er tour, la Haas du Français s'est embrasée. Romain Grosjean raconte la suite. "Sur le moment, ça m'a paru bien plus long que 28 secondes. J’ai vu ma visière toute orange et les flammes sur le côté gauche de la voiture. J'ai pensé à beaucoup de choses, notamment à Niki Lauda (brûlé et défiguré en 1976). Je ne voulais pas finir mon histoire en Formule 1 comme ça, a-t-il confié. Pour mes enfants, je me suis dit : 'il faut que je sorte'. J'ai mis mes mains dans le feu et j'ai clairement senti qu'elles étaient en train de brûler sur le châssis. Ensuite j'ai senti quelqu'un qui tirait sur ma combinaison, j'ai donc compris que j'étais dehors. Je ne sais pas si le mot miracle existe, mais ce n'était pas mon heure."