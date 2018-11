Libres 1 : Max Verstappen (Red Bull) jubile, Lewis Hamilton (Mercedes) grogne avec son n°1

Max Verstappen (Red Bull) a débuté son week-end à Abou Dabi, comme le précédent, à Sao Paulo. En verve. En 1'38"491, le Néerlandais a pris la direction des opérations sur le circuit Yas Marina, théâtre de la 21e et dernière manche du Mondial, en devançant de 0"454 son coéquipier, Daniel Ricciardo, une dernière fois en bleu marine avant son passage chez Renault.

Valtteri Bottas (Mercedes) a assuré le troisième temps en "super tendre", à 0"991, et son leader Lewis Hamilton, le quatrième en "ultra tendre" à 1"052. Ce dernier n'avait pas de casque spécial comme Sebastian Vettel (Ferrari) ou les partants Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne (McLaren), ni même de livrée spéciale comme l'Espagnol, mais un n°1 sur sa W09 pour marquer sa victoire en championnat du monde cette année. Un privilège accordé exceptionnellement par la Fédération internationale de l'automobile qui ne l'a pas empêché de grogner à la radio. En début de session lorsqu'il a rapporté des bosses à l'entrée de la pitlane, à la fin lorsqu'il a décrit sa "Flèche d'argent" comme "mécontente".

Derrière ces quatre, les outsiders Esteban Ocon (Force India) et Kevin Magnussen (Haas) ont émargé à respectivement 1"611 et 1"744, devant les Ferrari de Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel, à 1"926 et 1"962.

Lors de cette session, la "saucisse" rouge placée à l'extérieur du virage n°6 pour limiter les écarts de trajectoires a fait débats. Et le seul pilote pris en défaut a été Marcus Ericsson, qui a cassé l'aileron avant de sa Sauber dans une équerre.