Pour Pirelli, l' "hypertendre" représente un net avantage

"Avec un écart de performance conséquent de plus d'une seconde entre les 'hypertendre' et les 'ultratendre', il y a fort à parier que les pilotes tenteront en majorité d'accéder à la Q3 avec la gomme rose qui doit être également viable en course", a exposé le manager italien. "Cette différence est un peu plus importante qu'attendue, alors que les 0"3 entre les 'ultratendre' et les 'supertendre' sont plus en phase avec nos prévisions."

"Les dépassements ne sont pas spécialement évidents et la séance de qualification sera de ce fait capitale", a-t-il ajouté.