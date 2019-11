Haas est au crépuscule d'une saison ratée. Avant le Grand Prix de clôture du Mondial 2019, à Abou Dabi, l'équipe étasunienne est classée à la neuvième place des dix constructeurs du plateau, avec 28 points et la sixième place de Kevin Magnussen pour meilleur résultat en course, à Melbourne. Heureusement, elle n'a rien à craindre de Williams et son unique point.

Les satisfactions ont été dérisoire cette année. La VF-19 est mal née et l'équipe technique s'est fourvoyée dans son développement. A tel point que le fond plat des essais d'avant-saison, à Montmelo, a été remis sur la monoplace ce week-end.

Cependant, Haas a trouvé de quoi faire parler d'elle puisqu'elle a calculé que sa paire de pilotes Romain Grosjean - Kevin Magnussen sera associée pour la 62e fois dimanche. Ce qui la fera entrer dans le Top 10 des binômes historiques de la Formule 1, ex aequo à la 9e place avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas (Mercedes).

Une spécialité Ferrari

Haas est arrivé en championnat du monde en 2016, avec le Français et Esteban Gutiérrez, alors soutenu par son motoriste Ferrari. Sans point au terme de l'exercice, le Mexicain avait été remplacé en 2017 par le Danois de Renault.

Depuis, le directeur d'équipe Günther Steiner a toujours reconduit le duo. Y compris pour 2020. Avec les 22 courses au programme l'an prochain, Romain Grosjean et Kevin Magnussen devraient même afficher 85 courses conjointes, ce qui les propulserait dans le Top 4.

Néanmoins, si le tandem parfois tumultueux est déjà l'un des plus assidus de tous, il n'a pas marqué les véritables statistiques. Avec une quatrième place pour meilleur résultat, signée Romain Grosjean au Grand Prix d'Autriche 2018, et une cinquième place sur une grille de départ (à 7 reprises), il reste à des années-lumière des paires les plus prolifiques. La première d'entre elles, composée par Michael Schumacher et Rubens Barrichello chez Ferrari, a compilé 5 titres mondiaux Pilotes, 5 titres Constructeurs et 58 victoires de 2000 à 2005.