Le meilleur temps de Valtteri Bottas est assez symbolique. Vendredi sur le circuit de la marine de Yas, le Finlandais a démarré fort le Grand Prix d'Abou Dabi en arrêtant le chrono en essais libres 1 à 1'36"95. Mais le vice-champion du monde 2019 n'a aucun chance - sauf miracle - de gagner dimanche car il partira du fond de grille à cause d'un changement complet de groupe propulseur suite à la casse de son V6 au Grand Prix du Brésil.

V6 explosé pour Riccardo

Il a commencé son programme de travail en "medium" car ces pneus-là lui seront peut-être plus utiles dimanche dans la remontée qu'il compte opérer. A l'opposé, ses plus proches rivaux, Max Verstappen (Red Bull) et son coéquipier Lewis Hamilton, ont bouclé leur meilleur tour en "tendre". Le Néerlandais, vainqueur à Sao Paulo, et le Britannique ont été les seuls à tourner dans la même seconde que lui, à respectivement 0"535, à 0"634.

Alexander Albon (Red Bull), quatrième, est le premier au-delà de la seconde, devant Sebastian Vettel (Ferrari), qui a fini la session en fâcheuse postée, dans un rail au virage n°19, visiblement à cause d'une erreur de pilotage.

Pour cette raison, la séance s'est achevée sous régime de drapeau rouge. Elle avait été interrompue une première fois pour dégager la Renault de Daniel Ricciardo et nettoyer la piste de l'huile de son moteur explosé. Un incident qui n'aura pas de suite : l'Australien utilisait un bloc réservé aux essais du vendredi.