Max Verstappen ne désespère pas de souffler la deuxième place finale du Championnat du monde 2020 à Valtteri Bottas. Il n'a après tout que 16 points de retard sur le Finlandais et vu la forme chancelante de son rival, il a des chances raisonnables d'y parvenir.

Vendredi, le pilote de Red Bull a envoyé un signal fort en ce sens en débutant le Grand Prix d'Abou Dabi, dix-septième et dernière manche du Mondial, par un meilleur tour à l'issue des essais libres 1. Le Néerlandais a tourné en 1'37"378 sur le circuit de la marina de Yas, soit 0"034 plus vite que le représentant de Mercedes.

Chaussés comme eux de pneus "tendre", Esteban Ocon (Renault), deuxième dimanche dernier du Grand Prix de Sakhir, et Alexander Albon (Red Bull) ont signé les troisième et quatrième temps, à respectivement 1"137 et 1"169.

Mais l'attraction de ce premier entraînement, c'était évidemment le retour aux affaires de Lewis Hamilton après son forfait à Sakhir, suite à un test positif au Covid-19. Le septuple champion du monde n'a visiblement pas forcé puisqu'il a réalisé le cinquième chrono absolu en Pirelli "medium", à 1"366.

Mick Schumacher 18e

En parcourant la suite du classement, on trouve les Racing Point de Lance Stroll et Sergio Pérez aux sixième et septième rangs, mais elles ne seront pas groupées dimanche sur la grille de départ, du moins il faut l'espérer pour le Canadien. "Checo", récent vainqueur du Grand Prix de Sakhir, a en effet écopé d'une série de pénalités pour l'installation d'éléments neufs moteur hors quotas - V6, turbo et MGU-H - et partira en fond de peloton.

En complément du top 10, les pilotes AlphaTauri, Daniil Kvyat et Pierre Gasly, se sont positionnés devant Kimi Räikkönen (Alfa Romeo).

Sur un circuit qui ne devrait pas être favorable à leurs Ferrari, Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont échoué aux 12e et 14e places et pour son retour chez Williams, George Russell, a dégringolé au 16e rang. Toujours mieux que Daniel Ricciardo (Renault), stoppé dans son troisième tour à cause d'un problème de pompe à essence.

Enfin, pour sa première séance d'essais dans le cadre d'un Grand Prix, l'Allemand Mick Schumacher, le fils de Michael, champion en titre de Formule 2, a réalisé le 18e chrono à bord de la Haas avec laquelle il courra l'an prochain.

