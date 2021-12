Un sacre à la dimension de cet insatiable attaquant, qui ne s'avoue jamais vaincu avant d'avoir recouru à tous les stratagèmes, tenté les coups de poker les plus improbables, au besoin les plus ambigus. Dimanche sur le circuit de la marina de Yas, Max Verstappen a émergé en champion du monde lors du tout dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, en profitant de la relance de la course après une période de neutralisation.

Son rival pour le titre, Lewis Hamilton, en tête avec un rythme supérieur, il avait tenté le tout pour le tout en passant une seconde fois au stand pour prendre des pneus "tendre" neufs afin de croire à l'impossible : coiffer sur le fil le pilote de la Mercedes n°44 et ses pneus "medium" usés jusqu'à la corde. Ce qu'un ultime rebondissement lui a permis de réaliser lorsque le directeur de course, Michael Masi, s'est décidé à redonner le départ pour un 55e et dernier tour.

"C'est incroyable !, s'est exclamé le premier champion du monde néerlandais de l'histoire de la Formule 1, au micro de Jenson Button, champion du monde 2009. Pendant toute la course, je me suis battu pour avoir une opportunité dans le dernier tour. J'en ai des crampes. C'est dément !"

"Je ne sais quoi dire, a-t-il poursuivi. Mon équipe et Honda le méritent. Je les aime tant et j'adore travailler avec eux. Cette année a été incroyable. Pour finir, j'ai eu un peu de chance. Je dois aussi dire un grand merci à Checo [Pérez] : il a piloté avec ses tripes aujourd'hui, il a été super dans le travail d'équipe et il est un coéquipier génial."

Il l'a annoncé, il portera le n°1 de champion du monde en 2022, et, sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2023, il espère avoir écrit le premier chapitre d'une longue histoire avec l'écurie de Milton Keynes. "Mon équipe sait que je l'aime et j'espère que nous pourrons rester ensemble 10 à 15 ans, a-t-il dit. Il n'a pas de raison de changer un jour, je veux rester avec eux pour le restant de ma vie. J'espère qu'il me laisseront faire !" Et de conclure : "Christian et Helmut m'ont fait confiance en 2016, notre objectif était d'être champion du monde et nous l'avons fait."

"Mon objectif quand j'étais enfant était de devenir un pilote de Formule 1, a-t-il rappelé à Jenson Button, après la cérémonie du podium, sur lequel il est arrivé avec le drapeau rouge, blanc et bleu néerlandais. On espère toujours remporter des courses, monter sur le podium, entendre son hymne national. Et terminer champion du monde c'est l'objectif. Et partager ce moment avec mon papa (Jos, ancien pilote de Formule 1 qui l'a formé depuis le karting). Tout ça revient à l'esprit dans l'année, quand on voyage. On avance vers cet objectif. On est resté tous ensemble jusque dans le dernier tour. Toute cette équipe, c'est ma famille. Les meilleurs amis de ma famille m'ont soutenu et ont fait ce que je suis aujourd'hui." Et comme d'habitude, les supporters étaient là. Ils ont désespéré pendant 54 tours, jusqu'à l'explosion de joie. "Voir cette 'armée orange', c'est incroyable, leur soutien sur tous les Grands Prix", a remercié MV33.

Pour finir, il est revenu sur ce qui est devenu le plus grand thriller de la Formule 1. "Bien sûr, j'étais nerveux aujourd'hui, a-t-il dit. On sait qu'on veut faire bien et il fallait continuer d'y croire. Ça ne se présentait pas bien. Comme quoi les miracles arrivent."

"Je n'aurais pu imaginer une dernière course de la saison aussi folle, a-t-il encore confié à Canal+. J'ai pris un mauvais départ, on était trop lent, tout simplement. On n'arrivait pas à tenir le rythme. Je me disais, quand on s'est arrêté une deuxième fois, qu'on allait tout donner jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on a fait. Evidemment, après cette relance après la voiture de sécurité, on avait des pneus plus frais et c'est comme ça qu'on a pu dépasser."

"C'est un sentiment incroyable. Maintenant en Formule 1, j'ai tout fait. Tout ce qui viendra sera du bonus", a-t-il conclu. Et il peut compter sur Lewis Hamilton pour tenter de reprendre son sceptre. Le septuple champion du monde a possède un contrat pour 2022 et 2023.

