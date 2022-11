Grand Prix d'Abu Dhabi

A Abu Dhabi, Sergio Pérez fait enfin parler de lui pour une bonne raison. En plein psychodrame suite au refus de son leader, Max Verstappen, de l'aider à Sao Paulo dimanche dernier, soupçonné de s'être crashé volontairement en Q3 au Grand Prix de Monaco, en mai dernier, accusé d'avoir eu un comportement léger - disons pas très marital - par la mère de son coéquipier lors d'une fête récente, le Mexicain a prouvé au volant qu'il ne perdait pas de vue son objectif de ravir in extremis la deuxième place du championnat du monde Pilotes à Charles Leclerc (Ferrari).

Samedi, sur le circuit de la marina de Yas, aux Emirats arables unis, "Checo" a repris la main sur la piste en dominant les tout derniers essais libres de la saison, avec un tour en 1'24"982 effectué à la 48e des 60 minutes de tests.

Hamilton dénoncé par Norris

Sans bénéficier de circonstances particulières, il a devancé son chef de file néerlandais de 0"152, et les pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, de respectivement 0"240 et 0"413. Des marges à relativiser, car les températures seront plus fraîches lors de la qualification, qui débutera à la nuit tombante.

A n'en pas douter, ses adversaires dans la course à la 22e et dernière pole position de 2022 se situent là. Mais Lewis Hamilton appartiendra-t-il encore à cette liste au début de la Q1 ? Rien n'est moins sûr car le Britannique a doublé un concurrent au moment du déploiement d'un drapeau rouge à mi-séance, suite à la casse de la jante de roue avant droite de l'AlphaTauri de Pierre Gasly. Le septuple champion du monde était en pleine décélération et a doublé une voiture au ralenti, et c'est peut-être cette circonstance atténuante qu'il plaidera à la direction de course de la FIA, qui l'a convoqué.

Pour en revenir au sport, qui a décidemment du mal à tenir sa place ce week-end, les autres luttes sont ouvertes au niveau des challengers. Lando Norris, qui a prestement dénoncé l'infraction de Lewis Hamilton, a pris la cinquième place, à 0"536, et c'est quelque chose qu'Alpine doit surveiller de près, car McLaren espère souffler la quatrième place au championnat du monde Constructeurs à la firme française. Et pour l'heure, Daniel Ricciardo, dont c'est peut-être le dernier Grand Prix en Formule 1, a même installé l'autre MCL36 au huitième rang, loin devant les A522 d'Esteban Ocon et Fernando Alonso, 11e et 12e.

Ferrari plus en difficulté que prévu

Dans ce classement, il faut donc descendre sur les sixième et septième lignes pour trouver traces des Ferrari. Pas vraiment une bonne nouvelle pour la Scuderia, engagée dans la défense anxieuse de sa deuxième place au Mondial. L'équipe possède 19 points d'avance sur Mercedes avant cette ultime levée au championnat, mais l'affaire paraît mal engagée.

Vendredi, les hommes de la Scuderia avaient souligné que la F1 75 avait un bon rythme sur un tour, et qu'en revanche elle était en grande difficulté sur les simulations de relais. Charles Leclerc a fait monter l'inquiétude des siens en constatant en fin de séance que plus rien n'allait. "Ça n'a pas l'air bon. Mes pneus avant étaient morts après quatre virages", a rapporté le Monégasque.

Côté français, Pierre Gasly (AlphaTauri) semble être encore plus en difficulté que les Bleus. Le Normand, qui remplacera Fernando Alonso chez Alpine en 2023, a donc essuyé une casse anormale autour de sa roue avant droite au passage sur une bordure, et a du se contenter du 15e temps. Avec une AT03 qui n'a pas été débarrassée de ses kilos superflus pour la dernière course

