Son résultat, dimanche, ne suffira pas à sauver une saison décevante, quasi transparente. Il en aura même peut-être un goût amer malgré son transfert chez Alpine, effectif dès lundi, car la menace d'une suspension le poursuivra jusqu'au 22 mai 2023, lendemain de la septième manche du prochain championnat du monde, à Imola, et date de la levée des deux points de retrait dont il avait écopé au Grand Prix d'Espagne 2022. Car à toute sanction de deux nouveaux points, sa superlicence sera suspendue pour une course, et lui avec.

Pierre Gasly l'assure - et on peut le croire - il fera le maximum jusqu'au bout au volant de son AlphaTauri bancale, erratique, traîtresse. Avant d'envisager, sourire retenu lorsqu'il en parle, sa nouvelle vie chez les Bleus.

De 110 à 23 points

Cette saison 2022 a ressemblé à un désastre, une incongruité totale par rapport à l'exercice précédent. En 2021, il s'était glissé 18 fois sur 22 en Q3 (et 4 en Q2), dont 16 fois dans le top 6. A trois reprises, il avait signé le quatrième temps. Cette saison, la répartition a été plus inquiétante puisqu'il a échoué trois fois en Q1, saturé 9 fois en Q2, pour 6 participations en Q3. Et comme en 2021, il a réussi sa meilleure qualification à Bakou (6e). Et alors qu'il avait réussi cinq top 5 en 2021, dont un podium (on vous laisse deviner où), ces positions lointaines sur la grille cette année ne l'ont logiquement jamais amené plus haut qu'au cinquième rang, à Bakou.

Pierre Gasly (AlphaTauri) au Grand Prix d'Abu Dhabi 2022 Crédit: Getty Images

Plus criant encore, ses 110 points de 2021, avec 15 arrivées primées, ont constitué une superbe promesse impossible, malheureusement, à tenir pour la suite. En témoignent ses 23 unités au compteur avant la der d'Abu Dhabi, réparties en six épreuves.

Il ne faut pas chercher très loin les raisons de ce calvaire. Jody Egginton et le Bureau technique de Faenza ont raté l'AT03. A quel(s) niveau(x) exactement ? Le Normand en a parlé avec franchise, jeudi dans le paddock émirati. La Scuderia a manqué le premier objectif du règlement 2022 : descendre au poids, aux 798 kg minimum pilote compris (80 kg minimum) imposé par le règlement de cette année. Soit 43 de plus que la saison précédente.

Pierre Gasly et Yuki Tsunoda (AlphaTauri) au Grand Prix d'Abu Dhabi 2022 Crédit: Getty Images

Une perte de 0"3 et 0"5 par tour

En vérité, aucune des dix équipes n'a posé sur la piste une monoplace au poids optimal, lors des premiers essais, en février dernier. La surcharge était généralement d'une dizaine de kilos. Mais la plupart ont su relever le défi de la cure d'amaigrissement. Chez Red Bull, on juge même que cela a été le tournant dans la progression de Max Verstappen vers le titre.

"On a été en surpoids de 12 à 13 kilos toute la saison et nous ne sommes pas parvenus à les éliminer", a-t-il précisé jeudi, lors d'un point presse, rapporté par le site Chez AlphaTauri, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda ont traîné les kilos en trop comme un boulet, comme l'a révélé le Tricolore, qui ne serait sans doute pas allé à ce point dans le détail s'il ne quittait pas l'écurie transalpine., a-t-il précisé jeudi, lors d'un point presse, rapporté par le site RaceFans

Et le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 n'exagère pas quand il estime que cet embonpoint lui a coûté "entre 0"3 et 0"5 par tour". A chaque tour qu'il a effectué cette année. Et ça s'est d'abord vu en qualification. "Le nombre de fois où nous avons raté la Q3 pour 0"1 ou 0"2 doit probablement - je ne m'en souviens même pas - tourner autour de 10", évalue-t-il.

Pierre Gasly (AlphaTauri) au Grand Prix d'Abu Dhabi 2022 Crédit: Getty Images

Et en course, évidemment, ce fut la double peine. "Porter tout ce poids en course, c'est comme courir avec un sac à dos, a-t-il schématisé. On part avec 13 - 14 kilos en trop, et on les traîne toute la course. On a plus de dégradation (pneumatique) et on surchauffe les gommes encore plus. On a bien plus de dégradation que les autres, pour une performance plus lente. C'est comme un effet boule de neige. Je continue de penser que la voiture a le potentiel et qu'elle n'est vraiment pas mauvaise, mais on a simplement galéré la majorité de la saison."

La saison 2022 de Pierre Gasly a tenu à ça. C'est peut-être aussi ce qui a mis mal à l'aise Red Bull, qui s'est décidé à le libérer afin de lui donner la chance de s'exprimer dans une meilleure écurie l'an prochain.

