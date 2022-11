Cette première journée de l'ultime manche du championnat du monde 2022 préfigurerait-elle un retour de la fameuse affiche de 2021 la saison prochaine ? Red Bull est semble-t-il convaincue d'avoir laissé ses problèmes du Grand Prix de Sao Paulo dernière elle, et Mercedes paraît avoir pris la place de Ferrari dans le rôle du challenger principal. C'est du moins ce que suggèrent les chronos des essais libres 1 et 2 du Grand Prix d'Abu Dhabi.

Au final, Max Verstappen a retrouvé sa Red Bull prêtée à l'espoir de la filière, Liam Lawson, lors du premier entraînement, et la première place lors la seconde session, avec une petite marge aprécable de 0"341 sur George Russell (Mercedes), vainqueur du précédent Grand Prix disputé au Brésil, et 0"435 sur Charles Leclerc (Ferrari). Avec, surtout, la conviction d'avoir retrouvé la RB18 telle qui l'a toujours connue cette saison, loin des caprices de Sao Paulo, où il avait été incapable d'utiliser correctement les Pirelli "medium" comme "tendre".

Lawson a fait du bon boulot

On ne sait pas si cela a joué, mais le manufacturier a apporté les trois composés les plus tendres de sa gamme (C3, C4, C5) aux Emirats arabes unis. Et les conditions de roulage à la tombée de la nuit - le marqueur du Grand Prix d'Abu Dhabi - a peut-être fait le reste.

"Je suis vraiment content de la façon dont cette séance s'est déroulée, je pense que la voiture s'est bien comportée, a résumé le double champion du monde en titre. Liam (Lawson) a fait du très bon travail en essais libres 1 : il était calme et stable, et c'est exactement ce dont nous avions besoin. Lors des essais libres 2, nous avons essayé quelques petites choses et lors des longs runs, la voiture fonctionnait assez bien, donc j'en suis plutôt content. Côté météo, la température en essais libres 2 était plus représentative de ce qu'elle sera en qualification."

Nettement en retrait puisque relégué à 0"706 de son leader, Sergio Pérez a souligné lui aussi l'importance du seconde roulage, programmé à l'heure de la qualification et de la course, et avoué avoir encore des difficultés autour de l'équilibre de sa monoplace.

"Red Bull est en avance"

Logiquement, on a dressé chez Mercedes un tableau un peu moins optimiste, de part l'écart restant à combler sur les champions du monde. George Russell le reconnaît même volontiers, les W13, en verve comme jamais sur les hauteurs de Sao Paulo, accusent un retard sur la meilleurs RB18 qu'il sera peut-être difficile à combler.

"Nous avons eu une très bonne journée en termes de ce que nous avons appris, étant donné que c'est l'une des dernières opportunités de tirer des enseignements pour la saison prochaine, a raconté le jeune Britannique. Lors des essais libres 2, la piste a complètement changé avec la chute de température. La voiture était rapide, mais je pense que Red Bull est en avance sur nous en termes de rythme sur un tour et peut-être encore plus sur les longs relais. J'aimerais penser que nous pourrons nous battre pour le top 3 de la qualification, et voir où cela peut nous mener dimanche."

Problème inhabituel de dégradation chez Mercedes

Même son de cloche de l'autre côté du garage gris. "Ça avait l'air bien en essais libres 1, ce qui est une perspective positive pour l'année prochaine, a réagi Lewis Hamilton, le plus rapide lors de cette session. Il a ensuite expliqué pourquoi selon lui il avait rétrogradé au quatrième rang de la seconde, à 0"615 de Max Verstappen. "L'équilibre de la voiture s'est un peu dégradé suite à quelques changements de réglages. La gestion des pneus en qualification sera difficile : en essais libres 1, on pouvait faire un run lent pour faire fonctionner les pneus, et en essais libres 2 il fallait beaucoup plus de temps pour les mettre dans la bonne fenêtre. Donc c'est un peu comme lancer un dé."

"Nous manquons de rythme sur le tour unique et en relais, a confirmé Andrew Shovlin, l'ingénieur d'exploitation en chef de Mercedes. Pour une fois, la dégradation semble plus élevée que chez nos concurrents. Nous allons donc creuser cela pour trouver ce qui en est la cause. C'est notre plus grande préoccupation en ce moment."

