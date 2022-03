La pression est montée d'un cran chez Ferrari depuis le Grand Chelem de Bahreïn (pole position, victoire, meilleur tour et leadership total) et le bilan contrasté à l'issue de cette première journée du Grand Prix d'Arabie saoudite. Vendredi, les F1 75 ont fini abimées au garage après des contacts rugueux avec les murs du circuit de la Corniche de Jeddah. A quelques instants d'intervalle, autour de la 37e minute de tests, Carlos Sainz et Charles Leclerc ont frotté les murs.

"Ma voiture est cassée, j'ai tapé", a expliqué le Monégasque, coupable d'inattention à l'entrée du virage n°4. Une casse de la suspension avant gauche qui a mis fin à son programme prévoyant encore une simulation de relais de course en pneus "tendre".

Auteur du meilleur tour le matin comme le soir, le Monégasque a devancé à chaque fois Max Verstappen (Red Bull), de 0"116 puis 0"140.

Pas de run long

"C'est la fin malheureuse d'une journée par ailleurs bonne, a-t-il commenté le n°1 mondial. En essais libres 2, c'était une petite faute mais pas une faut qui me fait perdre ma confiance. Je m'attendais à ce que le train avant glisse plus et j'ai clippé le mur intérieur au virage n°4. A propos de samedi, je pense que la vitesse est là. Dommage que nous n'ayons pu tourner avec le plein."

"Comme attendu, ces voitures se comportent différemment ici par rapport à Sakhir et nous en apprenons plus sur les réglages par différents conditions et virages, a exposé Carlos Sainz, quatrième à 0"367 puis troisième à 0"246 de son coéquipier. Le 'marsouinage' a été un problème à un certain point mais je ne suis pas inquiet. Comme l'année dernière, comprendre quel est le meilleur pneus pour la course est pour la stratégie. Malheureusement, nous n'avons pas fait de long run à la fin des essais libres 2. J'ai frotté le mur et nous avons dû rester dans le garage."

Bilan mitigé effectivement : Leclerc n'a fait que 12 tours et Sainz 15, et Ferrari ignore quel est son rythme de course. Une interrogation qu'il faudra lever samedi lors des essais libres 3.

