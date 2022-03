A chaque victoire, les cloches de Maranello sonnent. D'ailleurs, dans le campanile, il y a un bouton "Ferrari" que le prêtre actionne quand la Scuderia gagne une course", confiait-il. Si cette petite histoire peut prêter à sourire, elle représente toutefois plutôt bien l'importance des Rosse au pays. Et pas seulement à Maranello. Dans un pays déchiré par les passions autour du Calcio, Ferrari peut se vanter de rassembler une soixantaine de millions de tifosi à chaque dimanche de course. Pas un mince exploit, surtout au vu du rendement des dernières années. Il y a un an et demi, plus précisément en septembre 2020, Luigi Zironi avait accepté de répondre à nos questions avant le 1000e Grand Prix de F1 de la Scuderia Ferrari . Le maire de Maranello, fief de l'écurie italienne, nous avait alors révélé cette anecdote amusante. "", confiait-il. Si cette petite histoire peut prêter à sourire, elle représente toutefois plutôt bien l'importance des Rosse au pays. Et pas seulement à Maranello. Dans un pays déchiré par les passions autour du Calcio, Ferrari peut se vanter de rassembler une soixantaine de millions de tifosi à chaque dimanche de course. Pas un mince exploit, surtout au vu du rendement des dernières années.

En Italie, la Scuderia est considérée comme un patrimoine culturel et national. Tant pour la marque que l'écurie, première historique au championnat du monde des pilotes (15 titres), des constructeurs (16), des courses disputées (1031) et de victoires (239). Elle appartient à tous les Italiens, et pas besoin de conduire un bolide au cheval cabré pour se l'approprier. "Cette passion est notre force, expliquait John Elkann, président de l'écurie et descendant de la famille Agnelli, lors de la présentation de la F1-75, dont le nom rend hommage au 75e anniversaire du constructeur italien. Ferrari est la seule équipe qui a participé à toutes les éditions du championnat du monde de F1 depuis 1950." Le plus important est qu'elle est surtout de retour, en témoigne son doublé dimanche dernier au Bahreïn. De quoi redonner espoir à tout un pays, quelque peu lassé de rester spectateur du duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Quand Ferrari gagne, les ventes augmentent

Au lendemain de ce triomphe, toute la presse transalpine, sportive comme généraliste, a décidé de mettre ce retour en grâce en Une. Soit en pleine page, soit avec un encadré. Mais il était presque impossible de trouver un quotidien sans une trace de rouge dans les fameuses "edicole". Il faut dire que la F1 occupe généralement une place très importante dans les médias transalpins. Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, journal sportif le plus vendu en Italie, on y retrouve quotidiennement (au moins) deux pages consacrées au monde de la catégorie reine. Même à l'intersaison.

"Il est évident que ce retour est très important pour l'Italie, mais pas que, puisque l'écurie est l'une des plus populaires au monde, nous explique Lorenzo Pastuglia, collaborateur de La Gazzetta dello Sport. Pour les journaux italiens, le succès de la Scuderia est capital, puisque c'est ici une entité nationale. Quand elle gagne, les ventes augmentent. Les meilleures remontent à l'époque de Schumacher et des cinq titres. Une victoire de Ferrari équivaut à une victoire de la Juve, de l'Inter ou encore du Milan pour l'achat du journal. C'est dans la nature humaine de vouloir gagner, triompher. L'Italien est quelqu'un de très fier. Alors, quand il voit "son" écurie mondialement gagner, il est heureux. Surtout dans un paddock à majorité anglaise. C'est magnifique de voir son pays dominer. Précisons également que la F1 est également heureuse de revoir Ferrari à niveau, c'est important pour le spectacle mais aussi pour les entrées d'argent. Le Mondial, cette saison, sera encore plus suivi ici avec cette bataille à trois entre Ferrari, Red Bull et Mercedes. En 2017, un sondage de la F1 indiquait que Ferrari était l'écurie la plus suivie et aimée. C'est une voiture historique, même Hamilton a des voitures au cheval cabré."

Plus de deux millions de téléspectateurs... pour une rediffusion

Du côté des télévisions, on se frotte également les mains du retour aux avant-postes de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Encore plus après la piètre élimination de la sélection italienne de football face à la Macédoine du Nord en demi-finale des Barrages du Mondial. Dimanche, ils étaient plus de deux millions (2.241.000) devant leur écran pour voir la victoire du Monégasque en clair sur la chaîne TV8. Ou plutôt revoir, puisque la course était diffusée en différé à 21h30. Pour la voir en direct , il fallait être abonné à Sky Italia, qui a récupéré les droits TV à la Rai (chaîne publique) depuis quelques années maintenant. Cette saison, cinq courses seront diffusées en direct et en clair (Émilie-Romagne, Espagne, France, Monza, Etats-Unis).

Lors de la dernière victoire de la Scuderia, à Singapour en 2019, Sky Italia avait rassemblé 2,4 millions de téléspectateurs. Pour celle de Charles Leclerc à Monza la même année, encore mieux : 9,2 millions de téléspectateurs uniques avec une moyenne de 5,9 millions ! Un record historique pour le groupe, filiale de celui américain Comcast. Autant dire que lorsqu'une voiture rouge franchit la ligne d'arrivée en tête, les diffuseurs sont eux aussi à la fête. "On espère que cette première victoire de Leclerc n'est pas épisodique, le retour au premier plan de Ferrari est très important pour nous", nous glisse un journaliste de l'équipe F1 de la chaîne.

A titre de comparaison, l'épilogue historique de la saison 2021 à Abu Dhabi avait rassemblé 6,8 millions de téléspectateurs uniques, soit une augmentation de 86% sur la même course en 2020. Le duel épique entre Verstappen et Hamilton a donc profité à Sky Italia, conscient de l'enjeu que représente la diffusion de la F1. Le dispositif autour d'un Grand Prix est toujours colossal. Une chaîne est même entièrement dédiée à la F1. Intitulée "Sky Sport F1", elle diffuse tout en direct, de la conférence de presse des pilotes du jeudi au débrief de la course du dimanche. Et la semaine ? Des rediffusions de l'ultime course à des plus anciennes, des reportages, des interviews ou encore des rétrospectives.

Rossi... et Ferrari

Si la F1 est le sport mécanique le plus suivi en Italie, la MotoGP, qui dispose également d'une chaîne bien à elle, n'a pas à rougir. Mais avec une différence notoire. Si toute l'Italie supporte Ferrari, elle a parfois été divisée du côté des deux roues. Il y a eu les pro-Rossi, soit la grande majorité des Italiens. Mais aussi les pro-Ducati, ou encore les pro-Capirossi et les pro-Biaggi, beaucoup moins nombreux. Sur quatre roues, les tifosi ont souvent pris en affection les pilotes transalpins, pas vraiment victorieux comme en moto. Mais la priorité reste toujours la Scuderia, où l'écurie compte beaucoup plus que ceux qui sont à son volant.

"Rossi était lui aussi une entité nationale, encore plus que Ducati et les autres, reconnaît Pastuglia. On se souvient tous de ses batailles au fil des années. Il y a toujours eu beaucoup de rivalité entre les pilotes italiens en MotoGP. Valentino a toujours détruit ses adversaires : Stoner, Gibernau... C'est un pilote qui a conquis toute l'Italie. En F1, Leclerc est toutefois un pilote très apprécié par les tifosi. Il a grandi dans la "Ferrari Driver Academy", ce serait une grande fierté pour les Italiens de voir un pilote "maison" et talentueux remporter le titre de champion du monde face à des pilotes comme Verstappen et Hamilton. Quand on pense que le titre "pilotes" manque depuis 2007 et celui "constructeurs" depuis 2008..." En Italie, le rêve de gloire n'est plus interdit cette saison. Et c'est déjà une grande nouvelle.

