Daniel Ricciardo avait promis un nouveau casque flashy. Il a tenu promesse. L'Australien, nouveau pilote Renault, a révélé vendredi à Melbourne son nouvel heaume, rose, vert et bleu dessiné par un artiste de Los Angeles. Au-delà de ses couleurs qui cassent les codes dans cet univers formaté de la Formule 1, le casque de ce nouvel affranchi de la galaxie Red Bull, qui lui imposait des couleurs, est clair. "Stop being them" signifie "Arrêter d'être eux".