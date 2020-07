GRAND PRIX D'AUTRICHE - Les pilotes de Formule 1 envisagent de mettre le genou à terre ou d'effectuer un autre geste contre le racisme avant le départ du Grand Prix inaugural de la saison en Autriche dimanche, ont indiqué Romain Grosjean et Lewis Hamilton jeudi.

Les pilotes de F1 vont-ils mettre le genou à terre avant le départ du Grand Prix inaugural de la saison en Autriche dimanche ? C'est possible. "On a beaucoup discuté dans la GPDA (le syndicat des pilotes, ndlr) de quels étaient les meilleurs messages (...) parce qu'il y a énormément de choses qui sont affiliées à des mouvements politiques", a précisé Romain Grosjean, qui est directeur de ce syndicat.

"Le genou à terre semble être vraiment un mouvement détaché de la politique, utilisé dans le sport, donc oui, il y a de grandes chances que je "take a knee" comme on dit", a poursuivi le Français de Haas, pour qui "c'est une bonne chose que la F1, à travers sa puissance globale, puisse aider". "Quoi que nous fassions, nous essayerons de le faire unis, a pour sa part plaidé Hamilton. Je pense qu'il est très important de rester unis, ou plutôt de le devenir, dans ce sport."

Grand Prix d'Autriche Vettel change de version : "Il n'y a jamais eu d'offre sur la table pour ma prolongation" IL Y A UNE HEURE

Hamilton, son combat

Le premier pilote noir de l'histoire de la F1 a régulièrement évoqué les discriminations qu'il a subies et le manque de diversité de la catégorie, mais jamais avec autant de vigueur que depuis la mort de George Floyd aux mains de policiers fin mai aux Etats-Unis. Ces dernières semaines, Hamilton, né d'un père noir et d'une mère blanche, n'a cessé d'exhorter sa discipline à se positionner contre le racisme et a lancé une commission sur la diversité dans les métiers du sport automobile.

Play Icon WATCH "Quand tu vois Hamilton, tu te dis qu’il a dix ans devant lui" 00:06:24

La saison 2020 de F1 aurait dû débuter mi-mars en Australie mais a été retardée par la pandémie de nouveau coronavirus. Elle démarre ce week-end sur le Red Bull Ring de Spielberg, première d'une série de huit courses en Europe jusqu'à début septembre.

Grand Prix d'Autriche Hamilton motivé comme jamais : "Remporter le titre cette année aurait encore plus de sens" IL Y A 2 HEURES

Play Icon