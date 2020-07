GRAND PRIX D’AUTRICHE - Très en verve depuis le début du week-end, Valtteri Bottas a parfaitement géré sa pole position ce dimanche pour empocher le premier Grand Prix de la saison. Pénalisé de cinq secondes, Lewis Hamilton termine 4e, devancé par Charles Leclerc (Ferrari) et Lando Norris (McLaren). De nombreux abandons, comme celui de Max Verstappen (Red Bull), ont rythmé la course.

Valtteri Bottas est le premier vainqueur de la saison qui s'est enfin ouverte à huis clos pour cause de crise sanitaire, dimanche. Parti de la pole position sur le circuit de Spielberg, en tête pendant les 71 tours, le Finlandais de Mercedes s'est joué des rebondissements d'une épreuve à élimination - il y a eu neuf abandons - pour soulever le trophée du Grand Prix d'Autriche.

Ces circonstances qui ont rendu sa course moins tranquille qu'elle ne l'aurait pu l'être, c'est le déploiement de la voiture de sécurité à trois reprises et l'appel à la prudence de son équipe suite à des passages répétés sur des vibreurs. Ceux-ci ont perturbé des capteurs de boîtes de vitesse sur plusieurs monoplaces, jusqu'au retrait.

Valtteri Bottas, ouvertement candidat au titre, peut clamer ses ambitions haut et fort car il a réellement fait une bonne affaire comptable dans les montagnes de Styrie qui accueilleront une nouvelle course dimanche prochain. En effet, Max Verstappen (Red Bull) a jeté l'éponge sur problème technique et, revenu de sa cinquième place sur la grille, où il avait été relégué pour le non-respect d'un drapeau jaune en Q3 samedi suite à une réclamation de… Red Bull, son coéquipier Lewis Hamilton a écopé d'une pénalité de cinq secondes qui l'a relégué au quatrième rang. Alors qu'il se faisait doubler par Alexander Albon pour la deuxième place, le Britannique a bousculé la Red Bull du Thaïlandais.

Le classement complet du GP d'Autriche 2020 Crédit: DR

Chahut et pénalités

Dans une successions d'évènements où des bonnes places étaient à prendre, Charles Leclerc a sorti la Ferrari de sa torpeur et Lando Norris a bien mérité son premier podium pour McLaren. La suite du classement est aussi le résultat d'un chahut, puisque Carlos Sainz (McLaren) a fini cinquième après avoir envoyé involontairement Sebastian Vettel (Ferrari) en tête-à-queue. Malgré une pénalité pour excès de vitesse dans la pitlane, Sergio Pérez (Racing Point), deuxième, a terminé sixième, devant les Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Renault).

Daniel Ricciardo (Renault) stoppé à cause d'un problème de refroidissement, les raisons des retraits est digne d'un inventaire à la Prévert : capteur de boîte de vitesses pour Lance Stroll (Racing Point), freins pour les Haas de Romain Grosjean et Kevin Magnussen, pression d'essence pour George Russell (Williams) et roue perdue pour Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) ! Autant d'incidents qui montrent que les équipes ont quand même eu du mal à sortir de leur trois mois et demi de pause forcée due au confinement.

