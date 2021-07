Un bond inattendu ? Une promesse pour l'heure. Vendredi, Mercedes a montré un sursaut sur le Red Bull Ring, une semaine après avoir en être sorti K.-O. Ses W12 ont dominé la seconde séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche , celle qui compte le plus en vue d'une qualification et d'une course.

Ses pilotes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont fini la journée rivés aux deux premières places. En 1'04"523, en pneus "tendre", le Britannique a donné le tempo et son coéquipier Finlandais l'a secondé à 0"189, battant d'une courte tête le poleman et vainqueur du Grand Prix de Styrie, Max Verstappen, troisième à 0"219. Un petit événement en soi vu l'énergie déployé par le n°1 mondial néerlandais pour s'arroger à nouveau le meilleur temps sur les terres de son employeur.

Grand Prix d'Autriche Hamilton fait sa révolution : pour remonter la pente, il s'est remis à tourner au simulateur IL Y A UNE HEURE

C'est donc la troisième fois en neuf épreuves cette saison que l'écurie de Brackey signe le doublé le vendredi après-midi, après Imola et Montmelo. Et c'est précisément après le Grand Prix d'Espagne qu'elle avait commencé à perdre pied. Et à entendre le Britannique et le Finlandais, ainsi que le chef ingénieur, ce n'est pas anodin.

Hamilton ne veut plus toucher à sa voiture

"Red Bull a vraiment un truc en plus mais nous avons fait des petites avancées et, sur le tour unique, la voiture était assez bien, a raconté l'homme au 98 victoires. Les essais libres 1 ont été un peu une galère, nous essayions différentes variations de réglages basées sur notre travail en simulation cette semaine et la voit n'était pas contente. En essais libres 2, nous sommes revenus à un set up similaire à celui de la semaine passée, avec quelques ajustements supplémentaires, et la voiture s'en est trouvée bien meilleure."

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix d'Autriche 2021 Crédit: Getty Images

"Je ne vais probablement pas changer grand-chose car quand ce n'est pas cassé il ne faut pas réparer !, a clamé l'Anglais, qui essaiera de conquérir une 101e pole position samedi. Ça donc être juste des petits ajustement pour moi ce soir. Je m'attends encore à ce que Red Bull soit devant, mais nous tenterons de réduire l'écart au maximum."

"Aujourd'hui, cela a été du plaisir, a dit Valtteri Bottas. Pour cette deuxième semaine de présence, tout écart en termes de performance en maniabilité ou en performance de pilotage devient plus petit, tout se joue donc au niveau des détails de réglages plutôt qu'essayer de trouver un gros paquet de temps."

Le pneu le plus tendre "fait la différence"

"Nous avons bien démarrer en termes de sensations avec la voiture, a-t-il précisé. C'est bien mieux que la semaine passée, j'espère donc qu'on va construire là-dessus. Ce ne sont que les essais, les Red Bull restent indéniablement rapides et gagnent du temps en lignes droites, ce qui est notre faiblesse, mais on en saura plus samedi quand tout le monde roulera avec toute la puissance du moteur."

Mais, surtout, la nouvelle donne voulue par Pirelli a peut-être aussi modifié le rapport de force. Le manufacturier a en effet rendu sa gamme plus tendre par rapport à la semaine passée, histoire de rebattre les cartes et tenir compte du dépôt de gommes.

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix d'Autriche 2021 Crédit: Getty Images

"Le composé le plus tendre fait une grosse différence : c'est comme si le pneu tenait plus longtemps sur long run, a constaté le pilote de Nastola, dont la dernière victoire remonte au Grand Prix d'Autriche 2020. "Les températures vont varier et jouer un rôle, on voir l'effet que ça produit."

"Ce fut une journée intéressante, a confirmé Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef de Mercedes. Nous avons été bien occupés cette semaine, à essayer de trouver des améliorations sur le châssis et le moteur, et d'après les roulages de ce vendredi, il s'avère que nous avons progressé dans la bonne direction. Les conditions sont différentes de la semaine passée, avec plus de fraîcheur ambiante, une piste plus froide, ce qui nous a certainement aidé à gérer le mélange le plus tendre. Sur tour unique, nous en avons tiré un bon grip, ce qui n'a pas été toujours le cas cette saison avec le composé le plus tendre de Pirelli. Mais nous ne nous faisons pas d'illusion sur le fait que Red Bull a de la réserve pour samedi." Un coup de bluff ? Réponse samedi en Q3.

Grand Prix d'Autriche Hamilton fait sa révolution : pour remonter la pente, il s'est remis à tourner au simulateur IL Y A UNE HEURE