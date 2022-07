On peut se demander si l'ajout d'une course sprint est une bonne idée cette saison. La seconde, disputée samedi à Spielberg en préambule au Grand Prix d'Autriche, a conduit au même vainqueur que la première à Imola, à savoir une victoire de Max Verstappen (Red Bull), qui n'a fait que renforcer son leadership au championnat du monde.

Et le scénario pour le Néerlandais a été encore moins excitant qu'en Emilie-Romagne, fin avril, si ce n'est l'accueil toujours aussi enthousiaste que ses supporters Oranje lui ont réservé à l'arrivée, au lendemain de sa pole position sur le Red Bull Ring.

Le film de la course sprint | Le classement du championnat

Parti en tête de grille, après un second départ motivé par une panne momentanée de l'Alfa Romeo de Guanyu Zhou, le miraculé de Silverstone, Max Verstappen a résisté à la Ferrari de Carlos Sainz, qualifié troisième, puis il a filé vers son cinquième succès à Spielberg, en comptant ses quatre victoires en Grand Prix depuis 2018.

Leclerc et Sainz à la limite

Heureusement pour le spectacle, cela s'est animé derrière lui - cela a même chauffé - entre Charles Leclerc et Carlos Sainz pour la deuxième place dans les premiers tours. Le Monégasque et l'Espagnol se sont livré un duel sans concession, et c'est un miracle si les F1 75 ne se sont pas touchées pendant leur mano a mano.

Qualifié deuxième mais débordé au premier freinage par son coéquipier, boosté par sa victoire à Silverstone dimanche, le natif de Monte-Carlo a vite repris sa place devant la "rossa" n°55. Et il a pu rouler tranquille à partir du 7e tour.

Attaqué au virage n°3 sur un freinage désespéré du Madrilène, "Charlot" a croisé la trajectoire et a repris les devants pour de bon. Ayant fait un usage plus précautionneux de ses pneus, Leclerc s'est ensuite détaché et a fini dans un no man's land.

Pérez en mode remontée, la poisse d'Alonso continue

En marge de cette bataille rouge, la belle remontée de Sergio Pérez (Red Bull) et les déboires de Lewis Hamilton (Mercedes) derrière les Haas ont été les autres fils conducteurs de ce mini Prix, que le promoteur du Championnat du monde souhaite étendre à plus que trois rendez-vous l'an prochain.

En effet, derrière un George Russell (Mercedes) esseulé à la quatrième place, le Mexicain a encore fait parler son sens de l'attaque. A Silverstone, il était remonté de la 17e place à la deuxième, et là il a surmonté la sanction de sa rétrogradation à la 13e place sur la grille pour regagner huit positions, jusqu'à la cinquième finale. Enfin, sept positions si l'on tient compte de la non-participation de Fernando Alonso (Alpine), à cause d'un souci technique.

Chez des Bleus en manque chronique de fiabilité, c'est donc Esteban Ocon qui a sauvé les meubles avec sa sixième place, devant la Haas de Kevin Magnussen et la Mercedes de Lewis Hamilton, qui a fini par faire craquer Mick Schumacher dans l'avant dernier tour, pour le dernier point en jeu.

Le Britannique, incapable de dépasser sinon à l'usure, peut néanmoins s'estimer heureux d'avoir pu poursuivre sa route après un contact sévère avec l'AlphaTauri de Pierre Gasly (15e), soulevée par un contact entre roues au départ.

Ce sprint offrait des points aux huit premiers, et les positions n'ont donc pas beaucoup changé au championnat. le n°1 mondial Verstappen a augmenté son avance de respectivement 4 et 1 points sur Pérez et Leclerc, désormais à 38 et 44 longueurs.

Le départ de la course sprint du Grand Prix d'Autriche a été musclé Crédit: Getty Images

