Miraculeux. Charles Leclerc a dû doubler Max Verstappen à trois reprises et surmonter un problème de pédale d'accélérateur dans les derniers tours pour remporter le Grand Prix d'Autriche et priver le Néerlandais d'une victoire sur les terres de Red Bull, devant son armée de supporters. Prestation magistrale de Ferrari, qui note toutefois l'abandon spectaculaire de Carlos Sainz, la voiture de l'Espagnol ayant été en proie aux flammes après une explosion du moteur. Lewis Hamilton (Mercedes) monte une nouvelle fois sur le podium.

Charles Leclerc et Ferrari ont vaincu le signe indien. Des performances à la stratégie, ils ont tout mieux fait que la concurrence à Spielberg. Les cloches de Maranello vont encore sonner, une semaine après la victoire de Carlos Sainz à Silverstone. Malgré l'immense bonheur d'un "back-to-back" plus réalisé depuis 2019, les tifosi regretteront l'abandon de l'Espagnol.

Ce dernier préparait un dépassement sur Max Verstappen (Red Bull) pour assurer un doublé transalpin quand son moteur a explosé. Des flammes ont subitement envahi la monoplace rouge et léché la combinaison de Sainz. Lequel a pu s'extraire rapidement grâce à l'intervention d'un commissaire, qui a bloqué les roues d'une voiture qui se faisait la malle en descente.

Premier succès hors pole position pour Leclerc

Cela n'a pas empêché le garage de Ferrari d'éructer de bonheur au franchissement de la ligne d'arrivée et d'entonner à tue-tête l'Inno di Mameli sous le podium. Ce cinquième succès en carrière, le premier décroché hors de la pole position, Leclerc la conquis à la sueur de son front. Le Monégasque a battu le champion du monde en titre sur la piste, à la grâce de trois dépassements magnifiques au T3.

Tout un symbole : c'est à cet endroit du circuit que Verstappen l'avait privé de manière musclée d'une première victoire en 2019. Il lui a rendu la monnaie de sa pièce en étalant ses qualités : passage tranchant par un trou de souris à l'intérieur, virage large avant de croiser le Batave... Le petit prince de la F1 a bien grandi.

La joie de Charles Leclerc après son succès en Autriche Crédit: Getty Images

Pluie de sanctions

Sur la troisième tentative réussie avec panache par le Monégasque, le Néerlandais n'a même pas tenté de défendre sa position. Une fenête s'est ouverte en fin de Grand Prix lorsque Leclerc a fait état d'un problème avec sa pédale d'accélération récalcitrante, mais le Batave partait de trop loin. Verstappen se savait menacé, son lieutenant Sergio Pérez étant tombé au combat dès le premier tour après un contact avec George Russell (Mercedes). Le Britannique a reçu une pénalité de cinq secondes pour son envol agressif. La course a ainsi été rythmée par les multiples sanctions relatives aux limites de la piste. Lewis Hamilton (Mercedes) s'est retrouvé sous la menace à 28 boucles de l'arrivée.

Le septuple champion du monde a levé le pied dans les virages pour assurer un quatrième podium en 2022, le troisième de rang. Pierre Gasly, lui, a eu moins de chance. Parti depuis le 14e emplacement, le Français d'Alpha Tauri a terminé à une anonyme 15e place après avoir été sanctionné à deux reprises. Une première pénalité de cinq secondes pour avoir joué avec les limites ; la seconde de la même durée après avoir envoyé Sebastian Vettel (Aston Martin) dans le bac à graviers.

Leclerc retrouve le sourire

Son compatriote Esteban Ocon (Alpine) a terminé cinquième pour son 100e Grand Prix, juste derrière Russell. Son coéquipier Fernando Alonso, privé de course sprint en raison d'un problème électrique, a récolté le dernier point en jeu (P10). Mais la performance de la journée revient à Haas. L'écurie américaine a placé ses deux pilotes dans le Top 10, Mick Schumacher et Kevin Magnussen devançant les pilotes McLaren Lando Norris et Daniel Ricciardo pour P6 et P8.

Frustré par cinq courses éprouvantes, Leclerc retrouve le sourire et la deuxième place du classement mondial. Le Monégasque, qui sort d'une traversée du désert depuis son dernier succès à Melbourne début avril, a délogé Pérez et repris 6 points à Verstappen. A la mi-saison et à deux semaines du Grand Prix de France, il pointe à 38 longueurs de la première place.

Charles Leclerc (Ferrari) au Grand Prix d'Autriche 2022 Crédit: Getty Images

