On avait senti Pierre Gasly dans une dynamique vendredi et on espérait qu'AlphaTauri ne perdrait pas le fil samedi. Sixième puis cinquième des essais libres 1 et 2, le Normand a continué de monter en puissance lors du dernier entraînement, à tel point que son meilleur tour, obtenant sans la moindre aspiration - valant de 0"2 à 0"6 à Bakou - en avait fait le favori à la pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Devant les plus grosses pointures du paddock, à savoir Max Verstappen (Red Bull), retardé dans son programme de mise au point par un crash, ou Lewis Hamilton, empêtré dans d'insolubles problèmes de set up avec sa Mercedes.

Le Néerlandais a finalement fait le minimum syndical samedi après-midi, Lewis Hamilton est revenu de nulle part et Charles Leclerc a surpris son monde au volant d'une Ferrari transfigurée. Et c'est derrière ce trio infernal que Pierre Gasly (AlphaTauri) a placé son AT02 pour égalé sa meilleure place de grille en carrière datant d'Hockenheim 2019 et Imola 2020.

"Une fantastique performance"

"C'était assez incroyable !, s'est exclamé la quatrième homme de la séance, à qui il n'a manqué que 0"002 par rapport à Max Verstappen. La première position en essais libres 3 nous a semblé venue de nulle part. J'ai juste attaqué. Tout le week-end, j'ai fait mon truc et ça a fonctionné avec la voiture, ça a juste l'air de marcher très bien sur cette piste. Pareil en qualifications. On se battait avec Mercedes, Ferrari et Red Bull pour la pole position jusqu'à la fin du secteur 2 mais on perdait un peu dans la dernière ligne droite. C'est une fantastique performance de l'équipe. Etre en position de se battre pour ce genre de choses, ça n'est pas quelque chose qu'on a vu souvent dans l'équipe. Ça montre la bonne dynamique dans laquelle nous sommes et le bon travail de tous."

"Nous avions bien performé vendredi et les changements apportés en essais libres 3 n'étaient que des raffinements au niveau des réglages, en essayant de tenir compte des température plus élevées, et de réagir ensuite à celles plus fraîches en qualification, a commenté Jonathan Eddolls, l'ingénieur en chef. Nous avons attaqué la séance en pensant que nous pouvions avoir nos deux voitures. Yuki (Tsunoda, finalement 8e) a fait un tour fantastique en Q2 et les deux pilotes ont passé le cut pour la première fois de la saison. Les deux ont fait une super performance, avec Pierre qui a fini quatrième place à 0"002 de Max [Verstappen]."

