Les commissaires du Grand Prix d'Emilie-Romagne ont eu du travail dimanche. Pendant la course et après l'arrivée, pour juger les différentes incidents et accidents ayant émaillés ses 63 tours, parfois dangereusement.

Le spectaculaire accident du 32e tour entre George Russell (Williams) et Valtteri Bottas (Mercedes) n'ayant pas trouvé de responsable évident à leurs yeux, ils ont en revanche pénalisés deux infractions a posteriori qui ont eu des conséquences sur le résultat final de la deuxième manche du Championnat du monde 2021.

Premièrement, ils ont établi que Lance Stroll (Aston Martin) a dépassé Pierre Gasly (AlphaTauri) en dehors des limites de la piste, et l'ont sanctionné de cinq secondes de pénalité. Ce qui a conduit à une inversion de positions : le Canadien a rétrogradé de la 7e à la 8e place, au profit du Français.

Et puis, il ont jugé que Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) n'avait pas respecté le règlement juste avant la reprise de la course après le drapeau rouge consécutif à l'accident entre George Russell (Williams) et Valtteri Bottas (Mercedes). Dans le tour précédent le départ lancé, la voiture de sécurité a éteint sa rampe de feu au virage n°10, interdisant de fait le Finlandais de regagner les positions qu'il avait perdues dans le peloton suite à une sortie de piste. Or, le champion du monde 2007 a doublé deux concurrents entre les virages n°13 et n°14.

S'ils l'avaient sanctionné sur le champ, il lui auraient infligé une pénalité de 10 secondes à exécuter dans les trois tours. Malheureusement, ils l'ont fait après la course et ont transformé cette sanction qui n'avait pas été exécutée et un ajout de 30 secondes à son temps total de course.

Cette sanction a fait gagner une place aux pilotes Alpine Esteban Ocon et Fernando Alonso, passés respectivement 9e et 10e, et a laissé le Finlandais à la porte des points.

