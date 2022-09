On sait désormais pourquoi Mattia Binotto peut continuer d'excuser son équipe des nombreuses approximations qui ont plombé sa saison et déroulé le tapis rouge à Max Verstappen vers son second titre de champion du monde. Le directeur de la Scuderia Ferrari a le soutien total de son président, John Elkann, qui l'a encensé samedi à Monza, où il est de passage à l'occasion du Grand Prix d'Italie.

Ad

Ferrari et le fiasco de ses voitures commémoratives

Grand Prix d'Italie Libres 3 : Derrière Verstappen, seul Leclerc s'accroche IL Y A 2 HEURES

"Je crois que nous avons bien fait de faire confiance à Binotto et à son équipe, et que ça a porté ses fruits, déclare celui qui est également président du conseil d'administration de Stellantis (FIAT, Chrysler et PSA) et PDG d'Exor, qui contrôle Ferrari, dans la Gazetta dello sport. Merci à lui de nous avoir à nouveau rendu compétitifs. J'ai la conviction que, d'ici à 2026, nous remporterons à nouveau le titre Constructeurs et Pilotes. Nous y parviendrons avant d'atteindre les 20 ans de disette."

Depuis Montmelo, rien ne va plus

Ferrari n'a pas eu de champion du monde Pilotes depuis Kimi Räikkönen en 2007, et de titre Constructeurs depuis 2008. En 2020, Ferrari avait terminé 6e du Mondial des marques en Formule 1. Après sa pire saison depuis 1980 (10e), l'écurie au cheval cabré avait restauré sa réputation en montant sur un podium dominé en 2021 par Mercedes et Red Bull.

Cette année, Maranello a démarré fort avec sa F1 75, mais son pilote leader Charles Leclerc, auteur de sept pole positions et vainqueur à trois reprises, a commis trop d'erreurs face à Max Verstappen. Leader du championnat du monde lors des cinq premiers Grands Prix, il a cédé sa place au Néerlandais de Red Bull au Grand Prix d'Espagne à Montmelmo et pointe actuellement à 109 unités de lui, avec une chance seulement mathématique de coiffer la couronne. Ferrari a connu le même essoufflement chez les constructeurs en menant au classement des marques jusqu'au Grand Prix de Miami. Depuis, l'écurie s'est faite déborder et totalise 135 points de retard sur Red Bull.

Grand Prix d'Italie Surprise : Albon laisse sa place à De Vries IL Y A 3 HEURES