En attendant de voir ce que Max Verstappen sera capable de faire de sa quatrième place sur la grille de départ du Grand Prix d'Italie, dimanche à partir de 15h00, les tifosi savourent. Charles Leclerc a signé dans le "temple de la vitesse" sa 17e pole position en carrière et Ferrari a fait une avancée supplémentaire dans le livre des records en réussissant la 240e pole de son histoire. Sa 22e à Monza surtout, un nouveau record que les autres équipes ne sont pas près de menacer.

Et le circuit italien n'est pas le seul où les voitures rouges ont brillé de tout temps. Les bolides de Maranello ont gagné comme aucun autre au Nürburgring (15 fois), à Monaco et à Silverstone (12). Les commémorations du 75e anniversaire de la marque italienne, des 100 ans de l'autodrome de Monza et les 150 ans de Pirelli, la firme milanaise qui équipe les Formule 1, sont bien lancées, et dimanche sera une autre histoire.

Ferrari et le fiasco de ses voitures commémoratives

Lesmo 1, la clé

Avec un peu plus d'orgueil que d'habitude, forcément, et toujours autant de détermination, Charles Leclerc s'est jeté dans la bataille samedi après-midi, et le résultat l'a grandi. Et peut-être donné encore plus de regrets à "Charlot" et les siens, qui ont laissé beaucoup, trop, de points en route cette saison face à Red Bull. Concrètement, il y avait un risque réel qu'il soit battu par son rival de Milton Keynes, Verstappen, et son propre coéquipier, et qu'il hérite d'une pole position par défaut, en raison des pénalités pesant sur l'Espagnol et le Néerlandais.

Le pilote de la F1 75 n°16 a fait une mise au point en 1'20"161, laissant ses challengers à respectivement à 0"145 et 0"268. "C'est incroyable, s'est-il exclamé. Ce ne fut pas une qualification simple. Je savais qu'il y avait du potentiel dans la voiture. Je savais que je devais tout mettre bout à bout dans ce dernier tour en Q3. J'ai pris plus de risques (dans le Lesmo 1), je savais que je devais trouver de la performance là, et ça a marché. Je l'ai fait !"

Red Verstappen roule plus chargé

Il savait que sa deuxième pole position à Monza, après celle de 2019, se trouvait là. "Nous devons travailler sur le virage 6 (Lesmo 1) spécialement, avait-il indiqué à la radio, à la fin du dernier entraînement. Tous les autres c'est bon. Je sais où trouvé le temps au tour mais dans le virage n°6 la voiture ne tourne pas du tout."

"Je suis très heureux de notre niveau de performance, a-t-il repris, au micro de l'interviewer de la Formula 1, Davide Valsecchi. Cela a été un excellent week-end jusqu'ici. Les sensations sont très bonnes. J'espère répéter la performance de 2019 demain !"

Et de compléter, en italien : "Demain, je vais faire tout ce que je peux pour ramener la victoire à la maison. Il faut terminer le travail. Ils (Verstappen et Red Bull) ont une configuration différente et des appuis plus élevés, mais je suis assez confiant que nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne."

Sainz et Leclerc en mode "solitaires"

Après ces mots, on l'a vu échanger quelques mots avec son coéquipier, sans afficher la complicité que les tifosi auraient aimé voir. Pour une raison simple : c'était chacun pour soi ce samedi, et cela sera encore le cas dimanche puisque, de sa lointaine position sur la grille, l'Espagnol ne sera d'aucune aide aux siens. C'est pour cela qu'ils ont fait leurs tours rapides en solo. Sainz aurait pu donner à Leclerc cette aspiration si précieuse à Monza (elle rapporte 0"25) en Q3, mais il n'en fut rien.

"Je me sentais bien et j'ai attaqué à fond en Q1 et en Q2, en Q3 je n'ai pas eu d'aspiration, a noté Carlos Sainz. Ça m'a coûté 0"2 à 0"3 pour la pole position, mais je partirai de toute façon dans les derniers, ça ne change donc pas ma vie."

Et sans en dire un peu plus sur le compromis de réglages avec lequel il roulait : "J'étais plus rapide dans chaque virage mais plus lent en ligne droite. Je ne pouvais améliorer." On verrait où ça mènera les deux hommes en jaune - casques et combinaisons du plus bel effet - dimanche.

