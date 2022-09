Une pole position limpide, qui ne sera pas de seconde main. Vu la forme de Max Verstappen (Red Bull) aux essais, on redoutait que Charles Leclerc (Ferrari) hérite de la première place de grille du Grand Prix d'Italie sur tapis vert, en raison de la pénalité de cinq places pour l'installation d'un deuxième moteur hors quotas sur la RB18 n°1 cette saison.

Samedi après-midi à Monza, les tribunes du "temple de la vitesse" ont salué d'une immense clameur la 17e pole du Monégasque, au bout d'un superbe tour en 1'20"261 à la fermeture de la piste, en Q3. Carlos Sainz, second pilote de la Scuderia, détenait jusque-là le chrono à battre, en 1'20"429, et le pilote de la Principauté devait aussi le surpasser pour ne pas bénéficier de sa rétrogradation en fond de grille, pour les mêmes raisons que Max Verstappen et six autres pilotes du peloton ce week-end. Carlos Sainz s'est classé troisième, à 0"268.

Russell 6e temps et en 1re ligne

Charles Leclerc peut être satisfait de sa performance, d'abord parce qu'il a aussi repoussé l'ultime charge de Max Verstappen, finalement deuxième à 0"145, ensuite parce qu'il n'a pas reçu l'aide de son coéquipier, qui aurait pu lui donner l'aspiration comme il l'avait fait au Castellet. Etait-ce prévu dans les plans de Ferrari ? La question vaut d'être posée car le Madrilène ne s'est pas placé à sa hauteur dans le tour d'honneur pour le féliciter.

Face au trouble causé par cette fausse bagarre pour la 16e pole position de la saison, il y a aussi un regret, malheureusement. Aucun autre ténor n'a pu ou su s'immiscer dans la lutte pour les belles places, même symboliquement. Relégués en queue de peloton eux aussi, Sergio Pérez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont signé de piètres quatrième et cinquième temps, à 1"045 et 1"363 ! Quant à George Russell, il a gagné le droit de s'élancer de la première ligne dimanche avec le sixième chrono, à 1"381 de Charles Leclerc (Ferrari) !

Et pour la composition de la deuxième ligne, il faut descendre - c'est là aussi regrettable pour la lisibilité de cette séance - jusqu'à la septième place pour trouver le voisin de Max Verstappen, finalement troisième. Il s'agit de Lando Norris (McLaren), alors que les deux suivants au classement, Daniel Ricciardo (McLaren) et Pierre Gasly (AlphaTauri), huitième et neuvième, seront associés en troisième ligne…

Et pour la suite de la grille de départ, que la FIA n'avait pas publié à l'issue de cette séance qualificative, il faut reprendre tous les pilotes non sanctionnés, à savoir Fernando Alonso (Alpine), le débutant Nyck De Vries (Williams), remplaçant au pied levé d'Alexander Albon, opéré vendredi soir de l'appendicite, puis Nicholas Latifi (Williams) et Sebastian Vettel (Aston Martin), éliminé en Q1 avec le 17e temps mais réellement 10e sur la grille.

