Kimi Räikkönen (Ferrari) : "Sincèrement, je ne vois pas l’intérêt d’une telle question"

Kimi Räikkönen était l’un des trois pilotes invités à la conférence de presse de la FIA jeudi après-midi au circuit de Sakhir, à Bahreïn. Ce rendez-vous a encore donné lieu à un grand moment dans la carrière d’Iceman. Quand il lui a été demandé ce qu’il changerait en Formule 1 s’il avait le pouvoir d’écrire les règlements, le pilote Ferrari a répondu : "Je ne changerais rien. Je n’ai pas le pouvoir de le faire, donc cela ne sert à rien de perdre son temps à envisager ce que je pourrais faire. Cela ne sert même à rien d’y penser. Sincèrement, je ne vois pas l’intérêt d’une telle question…"

"Franchement, quel est l’intérêt ? OK, je pourrais vous donner une liste, mais à quoi bon vu que je n’ai de toute façon aucun pouvoir ?", a-t-il ajouté.

Quand il lui a été porté à sa connaissance que Liberty Media, le propriétaire du championnat du monde de Formule 1, révèlera ses plans pour la F1 ce vendredi à Bahreïn, Räikkönen a ajouté : "Je ne sais pas ce qu’ils vont annoncer, et cela ne m’intéresse de toute façon pas. Nous verrons bien ce qu’ils présenteront, mais on parle de changements pour 2021, et je doute très fortement que je serai toujours là en 2021, donc, sincèrement, je m’en fiche…"

