Grand Prix de Bahreïn

Ferrari est de retour ! Samedi à Sakhir, Charles Leclerc a rappelé à tous que la Scuderia était capable de renaître perpétuellement de ses cendres. Que c'est l'histoire de l'équipe italienne à travers les âges, depuis ses débuts en Championnat du monde, en 1950. Après deux saisons sans victoire pour les Rouges, le Monégasque a conquis sa dixième pole position en carrière sur le circuit de sa toute première position de pointe, en 2019, en battant le champion du monde en titre, Max Verstappen (Red Bull). En sortant un tour en 1'30"558 dans sa dernière tentative en Q3, le natif de Monte-Carlo a montré qu'il était prêt à assumer le rôle de favori qu'il avait revendiqué vendredi en repoussant le Néerlandais à 0"123.

Disposé à être cette saison le rival du Batave en lieu et place de Lewis Hamilton (Mercedes), "Charlot" en a profité pour s'affirmer au sein même de son équipe car son coéquipier Carlos Sainz, qui l'avait dominé l'an dernier, a dû se contenter de la troisième place, à 0"129, devant Sergio Pérez, le lieutenant de Max Verstappen, à 0"363.

Hamilton sauve les meubles

Dans la nuit de Bahreïn, qui donnera le coup d'envoi de la saison 2022 dimanche à 16h, Lewis Hamilton (Mercedes) n'a pas brillé mais n'a pas non plus sombré. Sa W13 en proie à un problème de variations infernales de son châssis - le fameux "marsouinage" ou "pompage" sur les bosses - le septuple champion du monde a sauvé les meubles en arrachant le cinquième temps, à 0"680, un retard moindre que ce qu'il craignait après des essais hivernaux calamiteux. Mais s'il a fait bonne figure, son coéquipier George Russell, ex-Williams, est passé à côté du sujet, signant un neuvième temps à 1"658, qui le met déjà en porte-à-faux dans sa nouvelle équipe, et pour tout dire dans la peau d'un numéro 2.

Max Verstappen (Red Bull) lors des qualifications du GP de Bahrein Crédit: Getty Images

Attendues sur les deux premières lignes, les Ferrari et les Red Bull n'ont finalement pas surpris, et Lewis Hamilton a maximisé le potentiel de sa machine pour devenir le "meilleur des autres". Pour la surprise, il faut donc plutôt chercher du côté de Valtteri Bottas. S'il n'est pas animé par un esprit de revanche, le Finlandais, ex-Mercedes, a signé le gros coup de cette première session qualificative de 2022 en hissant son Alfa Romeo au sixième rang, devant le revenant Kevin Magnussen, l'autre sensation, au volant de la Haas made in Ferrari, dessinée à Maranello et propulsée par le V6 italien apparemment devenu la référence du plateau.

Ricciardo en galère

Pour compléter le top 10, une touche de bleu : Fernando Alonso a réussi le huitième chrono avec son Alpine et Pierre Gasly le dixième aux commandes de son AlphaTauri, qui a souffert de la température en conditions nocturnes. Mais Esteban Ocon (Alpine), le second pilote tricolore du Mondial, n'est pas loin. Ejecté de la Q3 au dernier moment par Pierre Gasly, le natif d'Evreux partira onzième dimanche, en compagnie de Mick Schumacher, qui a profité lui aussi du retour de Haas en milieu de grille.

Dans ces conditions, la vraie déception s'appelle bien McLaren. Empêtrée dans des problèmes de freins lors des derniers préparatifs, handicapée par l'isolement de Daniel Ricciardo, positif au Covid, l'écurie classée quatrième du championnat du monde Constructeurs 2021 a plafonné au 13e rang avec Lando Norris et au… 18e avec l'Australien. Débutant et premier titulaire chinois de l'Histoire de la Formule 1, Guanyu Zhou (Alfa Romeo) a pris la quinzième place et Nico Hülkenberg, remplaçant au pied levé de Sebastian Vettel, positif au Covid, la dix-septième.

