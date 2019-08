Charles Leclerc a décroché samedi une magnifique pole position sur ce circuit de signeurs qu'est Spa-Francorchamps. Deuxième des essais libres 1, le plus rapide des essais libres 2 et 3 vendredi, de la Q1 et de la Q2, le Monégasque a frappé fort en déboulant sur le "Toboggan des Ardennes" en 1'42"519. Un exploit qui lui a valu de laisser son coéquipier bougon, Sebastian Vettel, à 0"748, un écart jamais vu depuis 2001.

Le Monégasque de 21 ans a ainsi signé sa troisième pole position en carrière, après Sakir et Spielberg, et il faut espérer pour lui qu'il puisse enfin la convertir en victoire. Au Grand Prix de Bahreïn, plus tôt dans la saison, il n'avait pu s'assurer un succès mérité à cause d'un problème de moteur. En Autriche, il avait été dépassé en toute fin de parcours par Max Verstappen (Red Bull), à l'issue d'une manœuvre polémique.

Honda pas dans le match de la puissance

Le moteur de Maranello référence du plateau cette année, Mercedes n'a pu que constater le déficit de puissance qu'il lui restait à combler dans la longue ligne droite du circuit du Grand Prix de Belgique. Sa W10 réparée après son accident des essais libres 3, Lewis Hamilton a finalement échoué au troisième rang, à 0"763, et son coéquipier Valtteri Bottas au quatrième, à 0"896.

Le V6 Honda trop loin du compte, Max Verstappen (Red Bull) a, malgré le soutien de la marée orange qui le suit sur tous les circuits européens, saturé à la cinquième place, à 1"171. Son nouveau coéquipier, Alexander Albon, éliminé en Q2 (14e), Daniel Ricciardo (Renault) a complété la troisième ligne, à 1"738, devant son futur ex-coéquipier, Nico Hülkenberg. Néanmoins, l'Australien et l'Allemand ne pourront profiter de leurs positions car l'écurie au Losange a mis en service vendredi la Spec C de son V6, en vue de Monza. Même s'ils sont revenus à l'ancienne version de leur bloc, ils seront rétrogradés de cinq places sur la grille, dimanche à 15h10.

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Sergio Pérez (Racing Point) et Kevin Magnussen (Haas) ont complété le Top 10 de cette qualification. Mis en ballotage avec Nico Hülkenberg (Renault) par son écurie pour le deuxième baquet Haas l'an prochain, Romain Grosjean s'est classé onzième, et le second Français, Pierre Gasly (Toro Rosso) s'est arrêté dès la Q1, avec le 16e temps. Mais l'ex-pilote de Red Bull n'a pas été le seul piégé par le drapeau rouge déclenché par un incident sur l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi, puisque Carlos Sainz (McLaren) a aussi fait partie des premiers éliminés.