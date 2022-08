La trêve n'y aura rien changé. Pire, la course au titre est probablement terminée pour Charles Leclerc. Dimanche au Grand Prix de Belgique, son rival Max Verstappen (Red Bull) a remonté en flèche de sa 14e place au départ à la première 44 tours plus tard pendant que le Monégasque, parti juste derrière lui sur la grille, finissait sixième. Le tout après une course faite de malchance et ponctuée par une erreur évitable pour finir, au volant d'une Ferrari loin du niveau de la RB18 n°1 du leader du championnat du monde.

Après la quatorzième des 22 manches au programme du championnat 2022, le pilote de la Principauté perd à nouveau sa deuxième place au classement du Mondial au profit de Sergio Pérez (Red Bull), et pointe désormais à 98 points du Néerlandais. S'il garde évidemment des chances théoriques d'être champion du monde, Charles Leclerc a mis ce rêve en sommeil.

Maudite visière !

Auteur d'un bon départ, Charles Leclerc a vu son plan de course compromis par une visière de casque arrachée par un autre concurrent, qui s'est fichée dans une écope de frein arrière de sa F1 75 n°16. Ses freins en surchauffe, il a dû stopper dès le 3e tour pour régler le problème.

En difficulté en pneus "medium", en souffrance en termes de puissance et de vitesse de pointe, il aurait sauvé la cinquième place, derrière Max Verstappen, Sergio Pérez (Red Bull), son coéquipier Carlos Sainz et George Russell (Mercedes) sans un pari risqué et finalement perdant en fin de parcours. Dans l'idée de ravir le point du meilleur tour en course à Max Verstappen, il a observé un arrêt au stand dans l'avant dernier tour, lors duquel il a été pris en excès de vitesse. Pénalisé de cinq secondes, il a laissé sa cinquième place à Fernando Alonso (Alpine).

"Le premier arrêt au stand, on n'a pas pu faire autrement : on a pris un tear off dans les freins, a relaté le Monégasque, à Canal+. C'est tout simplement pas de chance. On était bien parti, en plus de ça. La course pouvait être belle de cette position-là, mais après on a malheureusement tout perdu. On a dû repartir de tout-derrière en faisant deux relais très longs avec les 'medium'. A la fin, on s'est arrêté pour essayer de faire le meilleur tour. C'est surtout la première partie de la course qui nous a mis dans une mauvaise situation."

"Je ne me concentre pas tellement sur le championnat"

Interrogé sur sa pénalité de cinq secondes, il s'est montré étonné. "On ne me l'a même pas dit, a-t-il avoué. Je n'étais pas au courant".

Rejeté à 98 points de Max Verstappen (Red Bull), il a perdu la deuxième place au championnat au profit de Sergio Pérez, et s'est montré pessimiste sur ses chances de coiffer le Batave en fin de saison. "Très honnêtement, je ne me concentre pas tellement sur le championnat, a-t-il coupé. Aujourd'hui, les Red Bull étaient sur une autre planète. D'abord , il faut comprendre ce qu'il se passe exactement parce qu'on est beaucoup trop loin."

Après la qualification, il s'était déclaré inquiet de l'écart de 0"6 à l'avantage de Max Verstappen sur son coéquipier, Carlos Sainz. La course n'a fait que renforcer cette certitude que la Scuderia est passée à côté de quelque chose au plan technique ce week-end. Et qu'il est urgent de trouver quoi, au cœur d'un enchaînement de trois courses, qui va conduire le paddock à s'installer à Zandvoort, le repaire de Max Verstappen, dès le week-end prochain, avant de filer à Monza, l'antre des tifosi...

