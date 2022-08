Max Verstappen avance vers son deuxième titre mondial à la vitesse de l'éclair, au volant d'une Red Bull qui agit comme un rouleau-compresseur sur la concurrence. Dimanche, dans son jardin belge de Spa, le Néerlandais a taillé dans le peloton et le moral de ses principaux rivaux , son coéquipier Sergio Pérez et Charles Leclerc (Ferrari), qui vont avoir besoin d'un véritable miracle pour faire illusion dans la course à la consécration lors des huit courses restant au calendrier 2022.

Impressionnant en qualification mais rétrogradé 15e en raison d'un changement complet de moteur non permis par le règlement, promu 14e sur la grille suite au choix de Pierre Gasly (AlphaTauri) de s'élancer des stands, le pilote de la RB18 n°1 n'a mis que 12 tours pour pointer en tête de ce mémorable Grand Prix de Belgique, et six boucles de plus pour régler définitivement son compte à Carlos Sainz (Ferrari), et y rester pour de bon. Et chacun en est persuadé : il aurait gagné en partant même dernier.

Leclerc poussé à la faute

Sur de sa supériorité, autoritaire même, il avait réclamé à son équipe que Sergio Pérez lui dégage la route au 11e tour. "On perd un temps incalculable !", a-t-il protesté. Docile, le Mexicain n'a pas insisté. Un peu plus tard dans la course, il a rapporté un problème de synchronisation de boîte de vitesses, un problème récurrent chez Red Bull cette saison qui ne l'a pas empêché de foncer, en prenant au passage le meilleur tour en course avec un chrono 0"6 inférieur à son suivant, Charles Leclerc. Qui en voulait (VOULANT ?) lui ravir le point de bonus en a perdu deux en déboulant en excès de vitesse dans la voie de stand en fin d'épreuve.

Auteur déjà avant la pause estivale d'une remontée plus improbable encore en Hongrie, de la dixième place sur le tortueux Hungaroring, il a bien mérité sa neuvième victoire saisonnière, l'ovation de "l'Oranje army" et le titre honorifique de "Pilote du jour" aux yeux de la communauté des fans. Ses 91 points de marge au championnat qui quantifie aujourd'hui ses exploits et son emprise sur une compétition qui commence à tourner en rond.

Mot d'ordre : ne pas abandonner

"Ce n'est jamais simple, notamment le premier tour, a-t-il néanmoins tempéré à l'arrivée, sur Canal+. Il fallait que je reste loin des problèmes. Tout le monde essayait de défendre sa place, et moi j'essayais juste d'éviter de rentrer dans une voiture. Après la voiture de sécurité (suite à l'accident de Lewis Hamilton), ç'a un peu calmé tout le monde. Après, je passais au moins une voiture par tour. Je me suis retrouvé à la troisième place. En tête, je me suis évidemment dit que je pouvais gagner."

"Non, je suis sur la même planète", a-t-il tranché, à propos de ces démonstrations qui s'enchaînent. Vainqueur successivement en France, en Hongrie et en Belgique, le voilà nanti de 93 points d'avance sur son coéquipier. "On sait qu'on doit terminer toutes les courses, on n'a pas besoin de toutes les gagner, mais en tant qu'équipe on veut le faire."

Samedi, il avait qualifié sa RB18 de "missile", et cette impression a demeuré dimanche. "La voiture était tout juste incroyablement rapide, a-t-il dit. Nous l'avions vu hier. Tout était simplement parfait."

Objectif : le doublé au championnat

Alors, qu'en sera-t-il lors du rendez-vous de Zandvoort, qu'il avait survolé l'an dernier ? "Super Max" préfère ne pas en être sûr, et prévient ses supporters. "Je ne peux pas promettre que ma voiture sera aussi bonne là-bas, a-t-il dit lors d'une conférence sur Viaplay. Si on regarde le tracé, Ferrari y sera rapide. Mais j'ai hâte d'y être. J'espère que nous pourrons y marquer de gros points." C'est une certitude, Max Verstappen ne s'emballe pas. Il pense d'abord au championnat.

"Ce fut une course très facile pour Max, a réagi Helmut Marko, le conseiller spécial de Red Bull Racing sur la chaîne ServusTV. Il y a une facilité avec laquelle il joue en ce moment en performant comme ça, c'est incroyable. C'est une combinaison de confiance et d'une classe incroyable de la part de Max Verstappen."

"Désormais, l'objectif est de réaliser le doublé au championnat Pilotes, ce que nous n'avons jamais fait", a précisé l'Autrichien de 78 ans.

